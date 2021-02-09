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為何南部人看不起台北人？南戰食物難吃 北批自卑愛嫌

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為高雄港。 路透
圖為高雄港。 路透

台灣民眾普遍會有南北地區刻板印象？有北部網友在校園經常遇到南部同學搞「小圈圈」，總愛嫌棄北部美食難吃又貴，好奇北漂同學到底為什麼會這樣歧視台北呢？於是引起南北網友論戰。

一名疑似台大鄉民在PTT發文詢問，「有沒有南部人這麼看不起台北市人的八卦？」，他寫道，相信在台大念書的人很有感，尤其是校方為新生舉辦的第一個大型活動「新生書院」，或是宿營之後，總會有一現象，南部人常在宿舍開團，歧視台北市的各種東西，例如「從愛開單的鴿子，到沒有駕照就不敢騎車的同學，還有台北市的一切食物都被當成屎，南部的飲食則美味可口價格公道」。

大家紛紛認同說「還真的碰過這樣的南部同學，大學時食物天氣樣樣罵」、「還記得之前米其林評台北，整個討論串台南人狂崩潰XDD」、「有些人就自卑吧，光被講南部也會不爽，只會嗆天龍國什麼」。

不過也有人評論「住台北然後整天嫌，南部好棒棒但就是不回去」、「有嗎？我遇到的鄉下人都很友善捏」、「你跟新竹人說新竹美食麥當勞他們也是笑笑而已」。

甚至有南部網友看不下去說「台北的食物就真的難吃又貴，三五天就瘋狂倒店不然就漲價」、「你平行世界嗎？不是北部人瞧不起騎山豬的我們嗎?」、「我也是北漂仔，但看到這些人的言行也是笑笑」。

PTT 北漂

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