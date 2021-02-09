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他興奮買「草莓寶盒」打開秒傻眼 網笑：被超商三明治帶壞
有量販店推出以草莓甜點為主打的「草莓寶盒」，強調滿滿草莓配上海綿蛋糕的高CP值。卻有網友在《Dcard》發文抱怨，自己買到的寶盒根本是「視覺詐欺」。原本從外表看來，應該是半顆半顆的好吃草莓，沒想到打開後當場傻眼。
原PO貼出自己買到商品的照片，方形的蛋糕外貼滿了草莓，看起來像是半顆草莓的切面，沒想到從側面一看竟只有薄薄的一片。但他也表示，看在售價138元上「勉強原諒他」，畢竟成本貴貴的。整個寶盒共有17片草莓，算起來約莫是4~5顆的量。
許多網友也表示很失望「原本以為真的都是半顆草莓，感謝排雷」、「還好沒買，不然應該會超失望」、「跟超商三明治餡料都在外面一樣概念」，但也有有買過的人說「以前買過，真的是滿滿的放整顆耶」、「前幾天有買，但我的是半顆，而且好吃又大顆，可能每盒不一樣」、「其實要吃到裡面，裡面還有整顆的草莓。」
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