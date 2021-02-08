外送員箱子貼紙條「拜託別檢舉」 網友看了更怒：別當護身符

外送商機無限，許多人紛紛轉行投入這個行業，但也因為競爭壓力大，外送員拚命地接單，相對的違規情況也層出不窮，有網友在路上拍到一名外送員的外送箱後面貼了一張紙條，上面的字讓他看了很感嘆，照片一出也引起兩極評論。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出自己拍到的照片，他在路上看到一名外送員的箱子後面貼了紙條，上面寫著「我有卡債，拜託不要檢舉，我快死了！」短短14個字讓原PO看了也替他難過，感嘆地說「艱苦人」。

照片引來鄉民們不同看法，多數人認為不管怎樣也不能違規，「可憐之人必有可恨之處」、「阿就不要違規啊，我還有冤親債主咧」、「有卡債也不能違規，照檢舉」、「這種有心人看了會更想檢舉吧」、「那為什麼要違規？」、「有負債也不能稱為違規的護身符吧」、「如果你因為違規而危害到別人的性命，這才會卡住你一輩子」、「卡奴是自己選的，要不要被開單也是你自己可以選的」。

但也有人幫外送員說話，「是說要100%合法的狀態下跑熊貓應該是不可能的吧，就算可以也會浪費很多時間」、「所以他違規了嗎？誰看到他違規了？鍵盤魔人哦」、「看哪一種檢舉吧！如果是違停，我可以理解，因為外送人員真的找不到停車位，只能暫停人行道，尤其送辦公大樓」、「我其實不太相信這些留言說不要違規的人都沒違規過啦！每個都覺得自己是聖人就對了」。