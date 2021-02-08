快訊

前美國務卿逝世 宋楚瑜揭他40年前訪台秘辛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花50萬頂下450萬金店面 「虧損惡夢」害夫妻大打出手鬧離婚

聯合新聞網 / 綜合報導
有對夫妻因為創業問題，經常大打出手鬧離婚，所幸後來忍痛賤賣事業，雙方感情才慢慢恢復。示意圖／ingimage
有對夫妻因為創業問題，經常大打出手鬧離婚，所幸後來忍痛賤賣事業，雙方感情才慢慢恢復。示意圖／ingimage

創業沒有想像中容易，許多人因為經驗不足而走上失敗道路。一名網友分享創業甘苦談，老婆先前自作主張頂下飲料店面，沒想到一年虧了50幾萬，夫妻關係也因為財務問題鬧到要離婚，所幸後來忍痛賤賣設備並結束營業，雙方感情才慢慢恢復。

原PO在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文寫道，半年前老婆看到知名飲料店的轉讓消息，原本加盟金和設備、裝潢總計450萬，業者聲稱因為要去台北結婚，轉讓金只要50萬，因此老婆認為花50萬就能換到450萬的價值，加上業者拿出營業數據證明，讓老婆看了很心動。

後來經過虧損分析，原PO認為不可行，並表示「街上有9家飲料店，雖然地處黃金地段，但店面開在中間位置，吃不到街頭跟街尾的逛街人潮，再來是月租3.2萬實在太高」。老婆聽完堅持要抓住時機，雖然自己苦苦相勸，但她表面敷衍配合，沒多久就說已經拿錢頂下來了。

原PO提到，「營業後問題爆多，工讀生不好請常常翹班，原物料都要向總店進貨比外面貴20%，營業利潤總店要抽成，給加盟者的利潤只剩15%，沒有權利調整營業方向及項目，第一個月就虧了4萬多元，之後每個月都虧損2~4萬左右，年底因為疫情生意更差，營業不到1年已經虧損50幾萬加上頂讓金了」。

為了防止虧損持續擴大，夫妻討論後決定以30萬頂讓店面，結果資訊發出後，3個月來都沒人詢問，「因為這件事去年跟老婆吵了1年多，也打了起來差點離婚，結束營業後認賠殺出，夫妻感情才恢復往日」。

貼文一出，網友們留言回應，「還好沒走到無法挽救的結果」、「夫妻一起創業真的摩擦很多，畢竟想法不同，至少現在確定收店，少了爭吵的機會，希望你們慢慢好起來」、「沒關係，不經一事不長一智」、「你一開始的分析就非常正確了，有錢賺誰會讓出去？」、「心太貪後果」。

夫妻 創業 離婚

延伸閱讀

大排長龍！「超夯遊戲機台」 進駐超商 網曝：比娃娃機賺錢

年終自己賺！殺豬公金額破「54萬」 網驚：比我年薪還高

不看會後悔！年菜熱量排行揭曉 營養師曝「不怕胖吃法」

年節氣氛為何愈來愈淡？ 網指主因「從領紅包變發紅包」

相關新聞

花50萬頂下450萬金店面 「虧損惡夢」害夫妻大打出手鬧離婚

創業沒有想像中容易，許多人因為經驗不足而走上失敗道路。一名網友分享創業甘苦談，老婆先前自作主張頂下飲料店面，沒想到一年虧了50幾萬，夫妻關係也因為財務問題鬧到要離婚，所幸後來忍痛賤賣設備並結束營業，雙方感情才慢慢恢復。

荒謬！老闆擲筊稱「神明說不好」 沒多久她收到資遣通知

這個資遣理由你能接受嗎？近日一名女網友透露，自己十分看待這份工作，沒想到卻無故收到雇佣中止的通知，結果後來輾轉得知「辭退原因」後，令她忍不住直呼「應該是我人生中目前遇到最荒謬的經歷了」。

為何大家買車會選休旅而不選轎車？ 網曝：常撞到頭

隨著經濟發展，汽車普及率大大提升，越來越多民眾考慮購入汽車代步通勤。但車市近年來最受歡迎的車型就是SUV（運動型多用途車），就有一名網友在網路上發文詢問大家不選轎車的理由是什麼？此文一出，吸引許多網友前來討論。

菜鳥尾牙抽中頭獎！主管想拗請客 同事一聽怒了：憑什麼？

為了慰勞員工一年來的辛苦，公司行號都會在歲末年終之際舉辦尾牙並抽獎，許多人都希望能有好運氣抽到大獎，不過有位網友發文表示一名菜鳥同事被抽中頭獎，沒想到主管竟然想拗他請客，讓這名網友聽到非常不滿，替這名菜鳥同事打抱不平，鄉民們也痛批「職場陋習」。

他用「一大袋1元硬幣」付費惹怒外送員 網批：根本糟蹋人

台灣的新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，愈來愈多民眾選擇在家用餐，因此外送服務需求與日俱增。但從事服務業難免遇到奇葩客人，一名女外送員日前在網路上發文控訴自己遇見只用1元硬幣支付超過500元餐點的客人，讓她感到不被尊重。此文一出，網友一面倒痛罵該名客人完全是奧客，留言蓋起高樓。

年夜飯最討厭哪道菜？這種菜壓倒性奪冠：沒人吃還硬要煮

過幾天就是除夕了，家家戶戶準備豐盛年夜飯，其中有幾道菜是團圓飯常客，不少網友直指最不喜歡的就是芥菜煮成的長年菜，卻還是年年都會出現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。