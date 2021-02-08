花50萬頂下450萬金店面 「虧損惡夢」害夫妻大打出手鬧離婚

創業沒有想像中容易，許多人因為經驗不足而走上失敗道路。一名網友分享創業甘苦談，老婆先前自作主張頂下飲料店面，沒想到一年虧了50幾萬，夫妻關係也因為財務問題鬧到要離婚，所幸後來忍痛賤賣設備並結束營業，雙方感情才慢慢恢復。

原PO在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文寫道，半年前老婆看到知名飲料店的轉讓消息，原本加盟金和設備、裝潢總計450萬，業者聲稱因為要去台北結婚，轉讓金只要50萬，因此老婆認為花50萬就能換到450萬的價值，加上業者拿出營業數據證明，讓老婆看了很心動。

後來經過虧損分析，原PO認為不可行，並表示「街上有9家飲料店，雖然地處黃金地段，但店面開在中間位置，吃不到街頭跟街尾的逛街人潮，再來是月租3.2萬實在太高」。老婆聽完堅持要抓住時機，雖然自己苦苦相勸，但她表面敷衍配合，沒多久就說已經拿錢頂下來了。

原PO提到，「營業後問題爆多，工讀生不好請常常翹班，原物料都要向總店進貨比外面貴20%，營業利潤總店要抽成，給加盟者的利潤只剩15%，沒有權利調整營業方向及項目，第一個月就虧了4萬多元，之後每個月都虧損2~4萬左右，年底因為疫情生意更差，營業不到1年已經虧損50幾萬加上頂讓金了」。

為了防止虧損持續擴大，夫妻討論後決定以30萬頂讓店面，結果資訊發出後，3個月來都沒人詢問，「因為這件事去年跟老婆吵了1年多，也打了起來差點離婚，結束營業後認賠殺出，夫妻感情才恢復往日」。

貼文一出，網友們留言回應，「還好沒走到無法挽救的結果」、「夫妻一起創業真的摩擦很多，畢竟想法不同，至少現在確定收店，少了爭吵的機會，希望你們慢慢好起來」、「沒關係，不經一事不長一智」、「你一開始的分析就非常正確了，有錢賺誰會讓出去？」、「心太貪後果」。