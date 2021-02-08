他用「一大袋1元硬幣」付費惹怒外送員 網批：根本糟蹋人

台灣的新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，愈來愈多民眾選擇在家用餐，因此外送服務需求與日俱增。但從事服務業難免遇到奇葩客人，一名女外送員日前在網路上發文控訴自己遇見只用1元硬幣支付超過500元餐點的客人，讓她感到不被尊重。此文一出，網友一面倒痛罵該名客人完全是奧客，留言蓋起高樓。

一名女外送員在臉書社團《爆怨公社》發文分享，近日外送餐點時，收到點餐顧客的訊息表示人在外面，要原PO把餐點放在6樓門口，並告知餐點金額505元已放在門口外的紅色袋子裡，直取即可。然而，原PO到達送餐地點後，需爬6層樓梯不說，還發現顧客故意全部使用1元硬幣付款，讓原PO感到很心酸，無奈在臉書抱怨送餐過程並寫下「我容易嗎？」，希望能得到一些安慰。

許多網友紛紛在文章下方怒批點餐顧客很可惡，「超級奧客」、「又一個沒水準的人」、「冒出無名火」、「列入黑名單拒接」、「沒水準，亂糟蹋人」、「直接取消交易」、「故意糟蹋人，他一定想你不會多花時間數，故意在少一些錢唬你」、「過份，糟蹋人嗎，又６樓還是１塊錢的」、「感覺對方說的：辛苦您了，根本是在嘲諷妳」、「為什麼不全部拿１元去店家消費！根本是糟蹋人啦」。

也有過來人感同身受，「我也有拿過」、「之前我工作收過，兩千多塊全部都給我10塊的，然後我算完大概有12枚遊戲代幣，回頭找他要還裝死不開門」、「我直接打電話給客人叫他出來一起數，以免有爭議，他開門出來時臉超臭」、「今天才送到一個棄單，客人點葷食，結果隔壁阿姨說他們都吃素食，真的糟蹋人」。

除此之外，有少部分網友認為該顧客其實並沒有做錯，「一樣是貨幣，妳不能拒收，這就是法律」、「不能用零錢付給外送嗎」、「他有違法嗎」、「在法律上來看是沒違法的正常人」。