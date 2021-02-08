快訊

境外+1、無新增本土！ 女曾在英國確診 返台再次確診

直播／疫苗接種細節將出爐？陳時中下午2時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他用「一大袋1元硬幣」付費惹怒外送員 網批：根本糟蹋人

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女外送員日前遇到一名顧客全用1元硬幣支付餐點，事後氣憤的在臉書社團上抱怨，引發熱議。圖擷自臉書
一名女外送員日前遇到一名顧客全用1元硬幣支付餐點，事後氣憤的在臉書社團上抱怨，引發熱議。圖擷自臉書

台灣的新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，愈來愈多民眾選擇在家用餐，因此外送服務需求與日俱增。但從事服務業難免遇到奇葩客人，一名女外送員日前在網路上發文控訴自己遇見只用1元硬幣支付超過500元餐點的客人，讓她感到不被尊重。此文一出，網友一面倒痛罵該名客人完全是奧客，留言蓋起高樓。

一名女外送員在臉書社團《爆怨公社》發文分享，近日外送餐點時，收到點餐顧客的訊息表示人在外面，要原PO把餐點放在6樓門口，並告知餐點金額505元已放在門口外的紅色袋子裡，直取即可。然而，原PO到達送餐地點後，需爬6層樓梯不說，還發現顧客故意全部使用1元硬幣付款，讓原PO感到很心酸，無奈在臉書抱怨送餐過程並寫下「我容易嗎？」，希望能得到一些安慰。

許多網友紛紛在文章下方怒批點餐顧客很可惡，「超級奧客」、「又一個沒水準的人」、「冒出無名火」、「列入黑名單拒接」、「沒水準，亂糟蹋人」、「直接取消交易」、「故意糟蹋人，他一定想你不會多花時間數，故意在少一些錢唬你」、「過份，糟蹋人嗎，又６樓還是１塊錢的」、「感覺對方說的：辛苦您了，根本是在嘲諷妳」、「為什麼不全部拿１元去店家消費！根本是糟蹋人啦」。

也有過來人感同身受，「我也有拿過」、「之前我工作收過，兩千多塊全部都給我10塊的，然後我算完大概有12枚遊戲代幣，回頭找他要還裝死不開門」、「我直接打電話給客人叫他出來一起數，以免有爭議，他開門出來時臉超臭」、「今天才送到一個棄單，客人點葷食，結果隔壁阿姨說他們都吃素食，真的糟蹋人」。

除此之外，有少部分網友認為該顧客其實並沒有做錯，「一樣是貨幣，妳不能拒收，這就是法律」、「不能用零錢付給外送嗎」、「他有違法嗎」、「在法律上來看是沒違法的正常人」。

外送員 奧客 疫情

延伸閱讀

喜歡把稀飯當早餐嗎？ 網超愛還討論起做法與必吃配菜

「不跟矮男約會」太膚淺？ 網戰爆：長得帥就不是問題

親戚不借新吹風機好自私？ 網一面倒嗆：不用強迫他人

發生租屋糾紛該怎麼辦？ 網回：要先講求證據

相關新聞

他用「一大袋1元硬幣」付費惹怒外送員 網批：根本糟蹋人

台灣的新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，愈來愈多民眾選擇在家用餐，因此外送服務需求與日俱增。但從事服務業難免遇到奇葩客人，一名女外送員日前在網路上發文控訴自己遇見只用1元硬幣支付超過500元餐點的客人，讓她感到不被尊重。此文一出，網友一面倒痛罵該名客人完全是奧客，留言蓋起高樓。

年夜飯最討厭哪道菜？這種菜壓倒性奪冠：沒人吃還硬要煮

過幾天就是除夕了，家家戶戶準備豐盛年夜飯，其中有幾道菜是團圓飯常客，不少網友直指最不喜歡的就是芥菜煮成的長年菜，卻還是年年都會出現。

巷口出現「垃圾山」是在等清潔隊？網友眼尖揪出沒公德心之處

過年快到了，許多人都提前大掃除，有些家庭會清出不要的大型家具廢棄物。有人發現自家巷口堆了一座垃圾山，質疑為何可以把廢棄物這樣亂丟在大馬路上。

住戶見夜間保全「偷懶打Switch」快氣炸 網卻一面倒替他說話

許多公寓管理委員會都會聘請保全，以管控人員進出，維護社區安全，尤其是夜間時段更需保全值勤以防宵小。不過，日前有一名男網友發現住家大樓的夜間保全竟大剌剌在管理室擺放電動器材，更稱「玩電動是為了提神」，令他質疑根本就是利用值勤時間在偷懶。

飲料店用過期養樂多！店員笑「清清腸胃」 內行揭暗黑內幕

許多人每天都要喝上一杯手搖飲，不過近日一名女網友就爆料，有飲料店店員竟使用過期養樂多幫客人調飲料，還拍下照片PO網，讓大批網友看了超傻眼，掀起熱烈討論。

叫外送炒飯一開全是恐怖「黑色小點」 網無奈：想騙我是胡椒

現在的人工作忙碌，很少有時間可以在家料理三餐，因此為了方便都會選擇在外送平台上點餐，不僅省時又方便，不過店家的品質就很難把關，有時可能還會遇到不少餐點衛生不佳的問題。對此，就有一名網友昨（6）日在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，他用外送平台叫了一碗炒飯，沒想到正當他準備享用時，卻發現炒飯的米粒中有超多螞蟻，這讓他不禁傻眼直呼「原來是蛋白質呢！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。