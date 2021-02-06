月薪40K工作第一年給父母紅包多少？過來人曝公定價：保證開心

剛出社會的職場新鮮人若拿到第一份薪水，通常都會包紅包給父母親聊表心意，不過根據領的薪水比例，究竟要包多少才「符合比例」並且合理呢？對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，朋友剛從研究所畢業，如今第一份工作有了不錯的收入，最近年關將至就一直在思考要包多少給父母，於是就好奇詢問廣大網友「工作第一年，給父母的紅包該包多少？」

原PO在文中表示，如今朋友從研究所畢業有了第一份工作，月收入大約有4萬左右，但他不曉得依照這樣的薪水，給父母的紅包要包多少錢才合理，目前問到跟他差不多的薪水樣本是從「2000」、「3600」到「6000」都有，並說道「這種事情有什麼公道價或公式嗎？大家覺得呢？」希望能夠尋求網友的意見與解答。

PO文一出後，立刻引來眾多網友瘋狂討論，紛紛留言回應，「其實包一張刮刮樂就好了」、「包一張台積電啊」、「不用給太多，在自己可負擔的狀況下包個吉祥數字就好，不然給多自己不好過，根本也只是給親人壓力而已」、「我第一年包6萬，第一年意義非凡總要多一點」、「有心意就好」。

部分網友也給出建議，「平時沒在孝親的話，一個人就1萬6800」、「各8000吧」、「平常有給家用就3600，沒有的話大約1萬-1萬2起跳」、「月薪半個月到1個月，平常有給孝親費就包四分之一個月的月薪」、「很多人都是直接年終對半給」、「住家裡就6000，住外面就2000或3600」、「各包8000，就是公定價，保證父母開心」、「可以先各1萬，之後再慢慢補」。