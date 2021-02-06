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民宿老闆娘是閨蜜！拍鐵證抓包老公帶妹入住 妻氣炸：4次不同人
一名人妻透露自己老公每次出差都住同一間民宿，而且都是帶不同女生回房過夜，萬萬沒想到因為民宿老闆娘和自己是閨蜜，所以老公的一舉一動都被她得知，也被拍下來，網友直呼「人脈好重要」、「求老公心裡陰影面積」。
一名人妻在臉書「靠北景點2.0」發文，直指老公去宜蘭出差時候，4次入住的民宿老闆娘剛好是自己國小同學，老公每次住宿都會帶不同的女生回去，老闆娘也拍下了證據，把4張照片傳給她，她也直呼「宜蘭礁溪是『偷情聖地』」，氣得說「你慘了」。
網友看完也紛紛留言「宜蘭就是偷情聖地啊，根本」、「台北後花園不是浪得虛名」、「「這麼衰剛好老闆娘是同學？替老公默哀3分鐘」」、「求老公心裡陰影面積」、「這時候發現，人脈很重要！」也有人教她「假裝跟你老公出遊去住哪一家，跟你同學裝巧遇.....」。
還有人認為「我看這篇根本是葉佩雯、在促進礁溪觀光產業來著。」、「礁溪真倒楣」、「礁溪好可憐，被黑掉了」。
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