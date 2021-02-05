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內餡竟然不是臘肉！蘿蔔糕咬不爛 吐出來一看噁到爆

聯合新聞網 / 綜合報導
一名人妻買了蘿蔔糕回家，沒想到老公嚼了半天卻嚼不爛，吐出來一看才發現咬到兩片指甲。 圖／翻攝自爆怨公社
一名人妻買了蘿蔔糕回家，沒想到老公嚼了半天卻嚼不爛，吐出來一看才發現咬到兩片指甲。 圖／翻攝自爆怨公社

外食族最怕吃東西吃到異物，不僅噁心也很不衛生，一名女網友在臉書發文抱怨日前買了蘿蔔糕回家吃，沒想到老公吃到一半時，發覺怎麼嚼都嚼不爛，吐出來一看讓他們都傻了，竟然是兩片指甲，鄉民們看了全都大喊「太噁心了」。

原PO在「爆怨公社」貼出兩張照片，她說某天下班懶得煮飯，於是就到住家附近新開的港式點心外帶了一份蘿蔔糕回家，但就在吃到最後一片最後一口的時候，老公突然臉色大變，並且好奇蘿蔔糕裡面的臘肉也太有韌性了吧，一直咬不斷，隨後便吐了出來。

沒想到吐出來後一看讓他們夫妻倆都看傻了，因為咬到的不是肉，竟然是兩片完整的指甲，原PO事後打電話給店家反映，對方也願意再賠一份蘿蔔糕當作補償，但他們已經完全沒胃口不敢再吃了。

照片一出也讓其他網友們直呼噁心，「這衛生條件真的噁爆」、「下一次就吃到手指」、「如果有蟑螂我懂，但指甲是怎麼進去的？邊做邊剪？」、「這太噁了，我會去檢舉」、「難不成臘肉是整根手指下去做的，不然為什麼有完整指甲片？」、「這劇情好像在影片看過，只是影片中吃的是包子」、「再找找看有沒有指頭或骨頭」、「也很有可能是工廠的工作人員的指甲」。

爆怨公社

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