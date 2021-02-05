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從雞排妹、曾國城看「男女聊天」 知名影評：多沒話題才需要聊身材啊？

聯合新聞網 / 綜合報導
雞排妹日前直播說明性騷擾事件，一度哽咽。記者蘇健忠攝影／報系資料照
雞排妹日前直播說明性騷擾事件，一度哽咽。記者蘇健忠攝影／報系資料照

雞排妹尾牙性騷擾事件燒不停，除了歌手翁立友之外，昨天也燒到曾國城。雞排妹點名「撞胸主持人」就是曾國城，曾國城火速隔空道歉，雞排妹也透過經紀人表示「城哥的道歉我收到了」，也希望翁立友向前輩多學習，看來雞排妹感受到曾國城的誠意。雞排妹放話今天（2/5）將出席翁立友的記者會，料將再掀話題。

昨天稍早曾國城錄影時應記者要求評論雞排妹事件，他舉例「像我們會跟女藝人說妳身材這麼好，是不是喝很多青木瓜四物飲，這互動很正常嘛，如果妳不會聊天就不要出來賺錢嘛，但我不知道他們是怎麼互動，所以很難講誰對誰錯。」

雞排妹自曝在主持尾牙時遭廠商、翁立友性騷擾。本報資料照片
雞排妹自曝在主持尾牙時遭廠商、翁立友性騷擾。本報資料照片

就因為這句「不會聊天就不要出來賺錢」，惹到雞排妹，她主動爆料之前說的「撞胸主持人」就是曾國城。曾國城喊冤道歉，「抱歉我的肚子可能比她的胸部再大一點，我對任何人都一樣，我的世界沒有男女老幼。」

知名影評Lizzy聊電影也緊追時事，在臉書分享曾國城這段「跟女藝人大聊喝青木瓜飲+不會聊天就不要出來賺錢」的談話內容，質疑為何聊天要在身材做文章，「以曾先生的標準我也不會聊天好嗎！我可不會在那邊問人家是不是有塞香蕉還是褲子太緊還是牡蠣吃太多...是多沒話題聊啊？」

她還幽默推薦如果想學習聊天，不妨看看《愛在》系列三部曲的首部《愛在黎明破曉時》，跟那對漫步維也納聊了一天一夜的小情侶，學習如何愉快的聊天。

「愛在黎明破曉時」。圖／華納兄弟提供
「愛在黎明破曉時」。圖／華納兄弟提供

PO文一出，滿多網友覺得聊身材不妥，「很多人不開黃腔就不會講話了啊」、「這都什麼父權想法，最糟糕的是還有女生覺得對」、「聊天可以啊，問題是為什麼要聊人家的身材？身材為什麼要給你拿去開玩笑？」、「2021年了，該直接罵回去了不能再忍下去了，再忍的話他們都覺得自己講話好風趣好棒棒呢」、「講這種調戲不尊重人的話，還自以爲有趣」。

也有人緩頰，「重點是語氣如何」、「是否跟only you有仇」、「這下子自己跳進坑裡了」。

雞排妹 曾國城 翁立友

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