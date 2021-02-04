快訊

國三南下南港交流道 大貨車失控側翻造成大塞車

25元買飲料中千萬！11、12月期統一發票中獎名單出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男曬自身公務員超少年終獎金引網吐槽 職位曝光結局超反轉

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO曝光自己公務員的年終金額，超少金額讓網友們傻眼直呼「怎麼可能」！示意圖／Ingimage
原PO曝光自己公務員的年終金額，超少金額讓網友們傻眼直呼「怎麼可能」！示意圖／Ingimage

到了歲末年初的時候，公司會針對年度績效分發年終獎金，但獎金的多寡也會隨著公司規模及營運狀況作調整。有網友開心的貼出自身公務員的「年終獎金」明細，金額曝光卻讓其他人傻眼直呼「別存了」。

一名網友於《PTT》上發文分享，他興奮的貼出了一張照片並表示「小小公務員如我，突然多了一筆大的，這筆錢我想應該要好好運用，目前規劃是存一部分，再花一部分來好好犒賞自己」。從照片中可以看到，這筆「年終獎金」金額是1564元，也不是很大筆的金額，但原PO的興奮程度也讓許多網友紛紛提出懷疑，「你是碼了後3碼？還是真的只有這麼多？」、「怎麼可能這麼少，還是別存了」、「公務員除了有年終獎金還有考績獎金，不可能只有這樣吧？」、「你是剛入職是不是，一千五吃個東西就沒了」、「存什麼存，真的有夠寒酸的」。

對於網友們的唱衰，原PO詼諧表示，「四個月的義務役算公務員吧」，也讓其他人豁然開朗，紛紛打趣原PO，「分我」、「發錢給我」、「財富自由，羨慕」、「財富自由，薯條加大」、「你今年竟然還有年終！羨慕…」、「當兵竟然也有年終，羨慕死」、「當兵怎麼可能有年終啊？第一次聽到」、「當兵的年終比我上班族還好，我真可憐」。

原PO開心的貼出「年終獎金」明細，卻遭網友吐槽。圖擷自PTT
原PO開心的貼出「年終獎金」明細，卻遭網友吐槽。圖擷自PTT

公務員 PTT 薯條

延伸閱讀

考學測驚見史上最強考生 網看「姓名」全跪：榜首位置有人了

男友為PS5直接放鴿另一半 網：叫他抱著PS5睡

洗衣機總是連2次自動掀開蓋子 她驚：要不要po「靈異公社」

她問好市多日本蘋果分金選與黑選差在哪？ 專業曝「這更好」

相關新聞

考學測驚見史上最強考生 網看「姓名」全跪：榜首位置有人了

110學年度大學學測於1月23日結束，大學入學考試中心也在隔天（24日）公布各科試題及參考解答。幾天後，一張試場名單在社群網站上瘋傳，一位考生的姓名引發眾人遐想，不少網友看了笑翻，直呼「今年榜首有趣了」。

男曬自身公務員超少年終獎金引網吐槽 職位曝光結局超反轉

到了歲末年初的時候，公司會針對年度績效分發年終獎金，但獎金的多寡也會隨著公司規模及營運狀況作調整。有網友開心的貼出自身公務員的「年終獎金」明細，金額曝光卻讓其他人傻眼直呼「別存了」。

他設30片黏鼠板圍補全落空 網曝「補鼠秘訣」：不能老實說

不少人家中都有鼠患問題，偏偏老鼠好像「愈養愈聰明」，設下的陷阱一概不上當，甚至還會在陷阱周邊「便便」示威，有民眾崩潰曬照哭訴，被網友點出補鼠正確方法。

三歲小孩紅包該包多少？ 網友：至少不能低於這數字

農曆春節即將到來，很多人開始煩惱紅包禮數該怎麼包才不會失禮。《PTT》上便有網友表示：自己姊姊的孩子才三歲，年紀還很小，不知道紅包應該要包多少比較好？引發熱烈討論，而網友提出的金額則從200到2000都有。

訂雞腿便當一開驚見「配菜4大天王」她崩潰：這機率有多高

便當是平民美食，花小錢就能吃主菜和配菜，可以享受到均衡的一餐，是不少上班族的首選，但是有些便當沒辦法自己挑菜色，有可能拿到自己不喜歡的食物，有一名網友點了一個雞腿便當，結果裡面菜色剛好是自己不愛吃的「4大天王」，讓他無奈的問「這4種菜同時再一起的機率有多高？」

幼稚園女兒「三字經、比中指」問候 媽揭理由傻眼：太誇張

小孩子的學歷能力很強，因此家庭及學校的教育都非常重要。日前一名媽媽說明，平常女兒在放學回家的路上都會與她分享在學校的大小事，沒想到某天女兒竟開心的對著她比中指，甚至還用三字經打招呼，詢問過後才得知，這些都是幼稚園大班的學童教的，讓她傻眼直言「我在想要不要跟那個小朋友直接講，真的太誇張了！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。