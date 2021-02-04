男曬自身公務員超少年終獎金引網吐槽 職位曝光結局超反轉

小孩子的學歷能力很強，因此家庭及學校的教育都非常重要。日前一名媽媽說明，平常女兒在放學回家的路上都會與她分享在學校的大小事，沒想到某天女兒竟開心的對著她比中指，甚至還用三字經打招呼，詢問過後才得知，這些都是幼稚園大班的學童教的，讓她傻眼直言「我在想要不要跟那個小朋友直接講，真的太誇張了！」

2021-02-03 21:07