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男曬自身公務員超少年終獎金引網吐槽 職位曝光結局超反轉
到了歲末年初的時候，公司會針對年度績效分發年終獎金，但獎金的多寡也會隨著公司規模及營運狀況作調整。有網友開心的貼出自身公務員的「年終獎金」明細，金額曝光卻讓其他人傻眼直呼「別存了」。
一名網友於《PTT》上發文分享，他興奮的貼出了一張照片並表示「小小公務員如我，突然多了一筆大的，這筆錢我想應該要好好運用，目前規劃是存一部分，再花一部分來好好犒賞自己」。從照片中可以看到，這筆「年終獎金」金額是1564元，也不是很大筆的金額，但原PO的興奮程度也讓許多網友紛紛提出懷疑，「你是碼了後3碼？還是真的只有這麼多？」、「怎麼可能這麼少，還是別存了」、「公務員除了有年終獎金還有考績獎金，不可能只有這樣吧？」、「你是剛入職是不是，一千五吃個東西就沒了」、「存什麼存，真的有夠寒酸的」。
對於網友們的唱衰，原PO詼諧表示，「四個月的義務役算公務員吧」，也讓其他人豁然開朗，紛紛打趣原PO，「分我」、「發錢給我」、「財富自由，羨慕」、「財富自由，薯條加大」、「你今年竟然還有年終！羨慕…」、「當兵竟然也有年終，羨慕死」、「當兵怎麼可能有年終啊？第一次聽到」、「當兵的年終比我上班族還好，我真可憐」。
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