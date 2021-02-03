買車為何要挑高額進口？網曝這「關鍵理由」全場認同

隨著經濟水準提高，許多人考量到需求及方便性，會購入汽車代步。有網友分享，以往都開國產車，但一段時間下來，逐漸領悟出「為什麼車一定要買高級進口車的原因」。

有一名網友於《爆廢公社二館》上發文分享，他一直都是以國產車代步，有次停在路邊收費停車格時，遭到一名駕駛違規迴轉，刮花了他的保險桿；第二次則是遭內側摩托車倒車撞凹鈑金。反觀身邊友人開著高昂名貴車時，後方的汽機車皆自動分流，拉出美好的車距，讓原PO不禁直呼，「真的是買車自帶停車格和防撞距離」。

網友紛紛留言表示，「真的，而且大家都自動閃開」、「因為很多人看到國產的就有撞一下沒事的概念！看到進口的就閃遠一點怕賠不起」、「這是真的...看到路上高級跑車我都離他超遠，撞到賠償金好可怕」、「我朋友也是開高級跑車，他說後面的車都會保持距離...哈哈」、「每個人都懂得如何保住自己的下半輩子...哈哈」、「當然啊，撞到的話怎麼賠啊...」。

但也有網友提出反駁，「要是大家都買得起時，基本上也沒在怕」、「三寶若硬要蹭你，是什麼車都一樣」、「不一定喔，不長眼的駕駛跟三寶還是很多的」。