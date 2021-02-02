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自知曾確診！他自費採檢7次又住防疫旅館19天 網跪謝：無私救台灣

聯合新聞網 / 綜合報導
案913為自日本境外移入新冠肺炎確診病例，而案913不只自費採檢7次，更再回台後主動告知曾在日本確診康復的情況，堅持居家隔離與自主管理都入住防疫旅館，嚴密落實避免與他人接觸的防疫規定，引來大批網友齊聲感謝。報系資料照片
案913為自日本境外移入新冠肺炎確診病例，而案913不只自費採檢7次，更再回台後主動告知曾在日本確診康復的情況，堅持居家隔離與自主管理都入住防疫旅館，嚴密落實避免與他人接觸的防疫規定，引來大批網友齊聲感謝。報系資料照片

中央流行疫情指揮中心昨（1）日公布新增1例自日本入境的新冠肺炎境外移入確定病例（案913），而案913去（2020）年就曾在日本確診後康復。特別的是，案913獲得網友們齊聲大讚，有網友提及案913在日本確診時就已自行採檢7次，回台後不只主動如實告知過去曾在日本確診，回台後居家隔離與自主管理也都入住防疫旅館，嚴謹落實避免與他人接觸的防疫規定，讓原PO感動道謝，「謝謝您案913，一起守護台灣」。

原PO在Dcard發文提及昨（1）日公布的境外移入確診案913、本國籍30多歲男子。根據衛福部公告，案913去（2020）年1月至日本工作，因工作地出現確診個案，於是在12月25日自行至當地醫院採檢後確診，並住院隔離，同月29日二次採檢陰性後，今（2021）年1月1日解除隔離出院，再於1月2日至6日間自行採檢共5次，結果皆為陰性，累計採檢7次。

1月9日，案913入境時主動告知曾在日本確診，並於機場及集中檢疫所共採檢2次，結果皆為陰性，1月11日前往防疫旅館繼續完成居家檢疫，1月24日檢疫期滿後再至另一家旅館自主管理，但不幸於1月29日出現咳嗽等不適症狀，最終由衛生單位安排就醫採檢後確診，累計採檢數達10次。

原PO忍不住大讚，案913從日本回到台灣後，為了保護自己和他人，起碼自費篩檢了7次，回台後還主動告知症狀，隔離與自主管理期間都住進防疫旅館，避免與他人接觸，「或許台灣有部分自私的人，但更多是這位先生一樣，同樣為別人著想的人」，文末也寫到「謝謝您案913，一起守護台灣」。

文章曝光後引起網友湧入並留下感謝的話，「真的感謝他，這麽努力的在做檢查跟自我保護與保護他人」、「有時候還是能看到人性的光輝面，祝福他盡快恢復健康」、「世界救星」、「這位案913真的令人超級感動，他真的很用心、非常自主，感謝他！！！」、「您是真正的英雄，我中樂透之前，一定要你先中才行，希望您早日康復」。

COVID-19 防疫旅館

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