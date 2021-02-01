一周整理幾次房間最佳？ 網曝：不亂丟就不整理

現代人生活忙碌，平時要上班又要應酬，連三餐都沒時間料理，更何況是天天打掃自家房間。日前一名網友在網路上發文「每周整理房間幾次？」，提問其他網友們，並表示自己不知為何平日都很規律，東西從不亂放，但卻總是不到幾天房間就亂七八糟，希望有網友能分享經驗，引發熱議。

一名女網友近日在PTT女孩板上發文透露，「下班回家衣服隨手放，買的東西袋子也是，撐不到周末房間就亂成一團，只好動手整理，在想是房間太小容易亂，還是自己太頹廢整理次數太少？」原PO認為自己都十分自律，東西也不亂放，不解房間為何會那麼快就變亂。

此文一出，許多網友紛紛提供經驗，「衣服不會亂丟，購物袋隨手收好，其他部份一周一次」、「亂沒關係，地板上的頭髮要清即可」、「不用的東西定期丟掉，東西少就不會亂」、「每天，下班到家就會用吸蟎機吸床，掃拖機固定5點會打掃，用品衣物是當下就會折好放好，每周三六洗衣，周六洗廁所，每周日換床單洗床單」、「沒在整理，但一周打掃一次」。

除此之外，有專家指出，許多病毒能存活好幾小時甚至達數周，因此日常清潔也是十分重要。並點出床單應每星期換1至2次，浴室和廚房水槽應每天清理，地毯和拖地需1至2星期一次，浴室每周需至少清理1次，個人毛巾和廚房海綿則是按使用次數更換，還有家門把則是每周至少擦一次。