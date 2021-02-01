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外送員「隱形成本」太大 正職月入9萬他嘆「根本是虛的」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享鄰居當過外送員正職的經驗，透露「隱形成本」太大了。 圖／聯合報系資料照片
一名網友分享鄰居當過外送員正職的經驗，透露「隱形成本」太大了。 圖／聯合報系資料照片

現在越來越多人都會使用外送平台來點餐，也因此這行業競爭激烈，和一般工作相比較為自由，許多外送員更抱持著只要多跑一點就能月入近6位數的想法，但有網友分享鄰居當外送員的經驗，一天工作10多個小時，一個月也只休2天，雖然收入很高，但卻發覺這當中的「隱形成本」太大了，貼文一出引來許多鄉民和同行的討論。

原PO在臉書「UberEats全台討論區」透露鄰居的經驗，他說鄰居是位單親爸爸，之前當過正職外送員，每天工作12到14個小時、月休2天，有時候甚至都沒休息，一個月收入大約8到9萬元。後來原PO介紹他去宅急便營業所工作，月薪雖然只有3萬5，但卻能月休9天，而且還有勞健保＋勞退＋獎金。

起初這名單親爸爸覺得錢差太多，但是跑了兩個月後才驚覺外送這一行業的「隱形成本」太大了，月入9萬根本是虛的，跟一般工作4、5萬差別不多，而且工時還相當長。如今他將外送當成兼職在做，下班或放假就加減跑，一個月也可多賺個2萬5，不僅覺得輕鬆許多，車子跟油錢也省超多，這些都是當初當外送正職時沒有發現的，「傻傻跑以為賺很多，其實不然」。

許多人看了原PO的分享後都很有同感，「除非不得已，還是兼職比較好」、「沒事在那繞找單也是成本」、「那種工時1天12H起跳的，長期下來你就知道了」、「低門檻、高取代性、高風險就值得思考」、「很多人都沒算到機車的磨耗成本」、「本來就是兼職就好了啊，我一個月35000再加減跑，一個月也有5萬多到6萬」、「我以前也是正職，一個月也是收入5-6萬，自從出了車禍後，還是找個正職工作做比較有保障」。

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