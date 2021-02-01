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嫌車燈太亮！酒醉騎士「拿安全帽砸外送員」 警抓到人難法辦

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員被機車騎士以安全帽砸頭，卻因對方不是現行犯而無法逮捕。圖／取自爆料公社
外送員被機車騎士以安全帽砸頭，卻因對方不是現行犯而無法逮捕。圖／取自爆料公社

太恐怖！一名外送員在上月28日晚上行經桃園慈文路，停紅燈時旁邊一名機車騎士對他咆哮，抱怨他的車燈太刺眼讓他不開心，甚至對他逼車、以安全帽砸頭等，報警後警方卻說「對方不是現行犯，無法實施酒測及上銬」，他只能回家休息，且他聽住戶說，慈文路隨機攻擊案已非第一次，讓他深感害怕。

有網友在臉書社團「爆料公社發文表示，他在上月28日晚上7點騎車經過桃園慈文路，正當他停紅燈時，旁邊一名機車騎士對他咆哮，抱怨他的車燈太刺眼，該網友看對方滿臉通紅，已酒醉到幾乎站不穩，因此認為他只是鬧事者沒有多加理會。

想不到酒醉騎士開始對他逼車，因此他只好暫時停在路邊，本打算直接報警，對方竟以安全帽砸頭攻擊他，他只好呼救並跑向遠方報警，對方卻將車牌拔除後騎車離開。

因有熱心民眾提供嫌犯逃逸路線，警方循線找到人，卻因為「對方不是現行犯，無法實施酒測及上銬」而無法依法送辦，聽附近住戶轉述，慈文路隨機攻擊案已非第一次，該網友說，「事發至今我仍然很害怕，出門都會一直都會注意旁邊的人！提醒各位路過這條路務必小心」。

其他網友則質疑「所以不是在警察面前打人就不是現行犯，就可以被放回家了嗎？」有網友解釋「打人的當下是現行犯，但警察抓到他的時候不是了…」、「可以提告，但警察不能現場直接逮捕，只能傳喚到案」、「酒駕可能無法，但去驗傷傷害是可以成立的！」

另外也有人說「我是你的話，我就先開打了，不然讓他打爽的喔！」，有人建議要加裝行車記錄器蒐證，留言「真的要裝行車記錄器蒐證自保」。

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