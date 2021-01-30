花6000一口氣吃17片烏魚子狂放油屁 內行人：品質不好的才會

「烏魚子」對一般人來說是屬於較高級的食材，由於營養價值高、產量稀少，所以價格也相對較高，是不少老饕的最愛，但吃多了還是會造成身體的負擔。就有一名網友今（30）日在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，他昨天心血來潮一口氣吃了一整包「一口吃烏魚子」，沒想到後果竟不堪設想，只要一放屁就會噴出一堆油，害得他痛苦的直呼「真的很崩潰！」

原PO在文中表示，他最近花了6000元買了「一口吃烏魚子」，在嘴饞的狀況下他一口氣就吃了一整包，一片接著一片，停不下來大約吃了17片，過沒多久後「悲劇」就發生了，他只要一放屁就會有噴油的感覺，衝去馬桶放後發現竟噴出一堆油，還會有一顆顆油粒浮在水面上，就連內褲上也都會有黃黃的油漬。

最後原PO也開玩笑說「我很確定我買的上面是寫烏魚子」、「暫時不想再看到烏魚子了」。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言回應，「其實烏魚子不會噴油，油魚子才會」、「什麼東西吃多了就是不好」、「一次吃這麼多不怕膽固醇超標嗎」、「我對這項食材是保持著敬謝不敏的態度」、「好險有看到這篇，本來想偷買一口烏魚子」、「感覺很像拉肚子」、「應該是每個人的吸收不同，過量吸收不完就會找出口跑」。

不過也有網友認為原PO是買到「油魚子」而不是「烏魚子」，「應該是買到油魚子了，前幾天看新聞說油魚子的價錢只有烏魚子的一半，今年大家都改買油魚子，賣到大缺貨」、「烏魚子品質好的吃下去不會放屁有油，烏魚子本身就是油烏魚子，魚卵過度成熟，這種通常都會煎成魚蛋或炒飯，或製作成烏魚子醬，網路販賣低價的才會放油油的屁」。