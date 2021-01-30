台灣國中生愛用小紅書還寫簡體字？ 網友無奈：不能接受

現今網路社群媒體發達，不管任何年齡層的人都可以依自己的使用習慣選擇不同的社群平台，大陸的新興社交平台也漸漸為台灣人所使用，例如TikTok（抖音）、小紅書等。不過日前就有一名網友在《 Dcard 》中PO文提到，他最近發現台灣的國中生似乎都很喜歡用小紅書，而且在小紅書上也習慣用「簡體字」而不是台灣人習慣使用的「繁體字」，而且這現象還不僅限於小紅書，就連Instagram自介也有很多台灣國中生使用簡體字，於是原PO就好奇詢問廣大網友「現在國中生用簡體字是最新潮流嗎？」

原PO在文中表示，自己的朋友有個唸高中的表妹，打字都用簡體字，說話也很多中國用語，由於身邊沒有年紀比較小的親戚，所以不太清楚實際情況，但原PO當下聽到卻覺得「很扯、怎麼可能」。隨後原PO就在小紅書上觀察到，現在有很多台灣的國中生在使用小紅書時都打簡體字，例如自介欄、留言處等。

從原PO貼出的照片中可看到，不少台灣國中族群的小紅書用戶，都會使用簡體字來和網友溝通，甚至還有人留言道「我就覺得中國人討厭台灣，所以才把繁體改成簡體」。這樣的現象讓原PO不禁懷疑「這難道就是世代隔閡嗎？現在的台灣國中生覺得用簡體字是潮流？」

PO文一出後，立刻引來大批網友瘋狂留言，紛紛回應「我還看過國小二年級在用的，也都是打簡體字」、「覺得就是89妹必備，發文簡體字、回文繁體字」、「我學生去年升高一，他和其他朋友的IG也都用簡體字，某些大學網美也都用簡體字」、「使用小紅書很久的用戶表示，越來越多台灣國中生，然後發文一定要打初中Ins互追」、「真的不能接受」、「好可怕，先是抖音，再來是小紅書，現在的小孩是都想當網紅嗎」。

也有網友持不同看法，「我覺得用些中國用語其實還好吧，畢竟常看劇、綜藝久了都會學到一些外國用語，說一下也挺正常的，像現在也蠻多人跟韓國人一樣用忙內之類的韓國用語一樣」、「使用一種語言本來就是習慣方便就好，為什麼要管那麼多」、「還是有人在小紅書上面打繁體啦，只是習慣問題」、「簡體字就一種文字而已，能不能理解比較重要」。