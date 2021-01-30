吃到飽狂拿「高檔冰淇淋」真的能回本？內行人指出關鍵

吃到飽到底能不能吃回本？到底要專攻什麼才能吃回本？這類的問題不時會被拿出來討論，一名網友表示，吃到飽餐廳會標榜他們的冰淇淋有哈根達斯、莫凡彼，有人進場就專攻這些冰淇淋，能吃回本嗎？但卻有內行網友看了狂打臉，要他們「別白費力氣了」。

網友在PTT上發文，有些吃到飽店會標榜他們的冰淇淋有哈根達斯、莫凡彼之類的，一般來講都是讓客人挖或點到爽，如果進場就專攻這些冰淇淋，一個半小時吃完，有機會把700塊吃回本嗎？引起網友熱議。

內行網友直說「成本那麼低」、「盒裝的才划算，桶裝便宜貨」、「想太多，這種桶裝的成本很低 跟零售盒裝是不同等級」、「桶裝很便宜， 別浪費力氣吃那個」、「業務容量的冰淇淋便宜到你無法想像」。

也有人認為「實際上就是會很冷，根本沒辦法吃太多」、「吃的開心比較重要」、「你覺得要回本，吃冰奶油比生魚片跟肉有效率？」、「一直在那邊回本，現場直接表演一桶完食好了」、「吃飯不是一種自虐的行為」。