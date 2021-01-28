快訊

下午剛震完…高雄新興區驚傳舊大樓外牆倒塌 1人獲救

日職／田中將大確定回歸樂天 推估年薪9億日圓史上最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

機窗上發現「神秘小圓孔」？航空公司解答驚人用途

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人搭機時都會選擇靠窗的座位，以便在飛航過程中更貼近窗外的風景。示意圖／Ingimage
許多人搭機時都會選擇靠窗的座位，以便在飛航過程中更貼近窗外的風景。示意圖／Ingimage

許多人在訂購機票時都偏好選擇靠窗的座位，以便在飛航過程中更貼近窗外的美麗風景，藉此享受不凡的乘機體驗。然而，不少民眾也留意到，機窗的下方留有一個小小的圓孔，卻不知其真正的用途為何，對此航空公司也跳出來解答。

「日本航空」在臉書分享飛機小知識，其實機窗上的小圓孔就是所謂的「透氣孔」。飛機的機窗其實總共有三層，第一層可以被乘客碰觸且會留下指紋的是「防刮罩」，中間的第二層是帶有排氣孔的窗格，而最外層的窗格則是用來抵抗艙外氣壓的。「由於飛機內外的溫差，會產生水氣而看不清楚外面的風景」，機窗上的小圓孔就是為了避免窗戶起霧而設計的。

此外，在飛機起降時空服員都會請乘客將遮光板打開、豎直椅背、收起桌子及腳踏板…等，這些動作都是為了保障飛行的安全。文中提到，飛機起降時，是比較容易發生意外的階段，「打開遮光板較能夠隨時發現窗外是否有任何異常」，調整椅背及收起桌子也是為了以防萬一而做的準備。

機窗上的小圓孔其實是所謂的「透氣孔」，是為了避免窗戶起霧而設計的。示意圖／Ingimage
機窗上的小圓孔其實是所謂的「透氣孔」，是為了避免窗戶起霧而設計的。示意圖／Ingimage

空服員 機票

延伸閱讀

身高太矮一度被拒入學 91公分高的他要成為「世界最矮醫生」

台灣哪部恐怖片最經典？ 眾影迷推1本土神作：長大不敢再看

旅館為何愛用玻璃隔衛浴？ 專家點出關鍵：各種成本都省到

火鍋真的人見人愛嗎？ 老饕曝這一關鍵原因

相關新聞

超長15字！高雄男求改運「台灣之光財神」成全台第二長名

又一超級長名出現！高雄一名林姓男子稱「2020太多鳥事」在臉書貼出「改名公告」， 並附上自己的新身分證照片證明。由於他的新名字叫「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」長達15字，只比目前最長名少4字，堪稱台灣第二長的名字，與名人「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」並列。

他30歲去學餐吃飯怕丟臉 網：竹科員工都整團去

北漂工作開銷相當大，一餐吃到破百元是常有的事，為了省錢會想出各種方法。一名網友想出節省開支的方法，就是每天下班後到大學的學生餐廳吃飯，但是很怕被大學生發現自己不是學生很丟臉，於是想問問網友的想法。

機窗上發現「神秘小圓孔」？航空公司解答驚人用途

許多人在訂購機票時都偏好選擇靠窗的座位，以便在飛航過程中更貼近窗外的美麗風景，藉此享受不凡的乘機體驗。然而，不少民眾也留意到...

台中5寶爸猛喊窮卻餓不死！ 社工揭「生存技巧」嘆：真厲害

台中27歲「5寶爸」江先生育有5名子女但生活陷入困頓， 且近來風波不斷，不只遭前房東控訴退租後屋內留下垃圾與當初上網販售的嬰兒車，還被發現7個月大么兒全身30%燙傷；目前社會局與檢方以介入調查。然而，就有一名社工網友分享以社工視角揭穿各種遊民、長期貧困個案的「生存技巧」，以此分析5寶爸後，甚至忍不住感嘆「他的街頭生存技巧很厲害，讓他可以一直處在貧窮狀態卻不會餓死」。

公司業績達標約聚餐 吃完一看「獎金袋金額」她傻眼

許多連鎖業者都有所謂的門市業績，當該店家的業績達標時，總公司通常都會給予應有的獎勵。不過，近日有一位網友在網路上發文透露自己過往的打工經驗中，有一家連鎖企業的獎金福利少到可憐不說，公司舉辦聚餐還需要自掏腰包，讓她十分傻眼。此文一出，網友熱烈討論，紛紛猜測到底是哪家連鎖企業。

一天2200元！高雄防疫旅館三餐照曝光 網哭了：比當兵還慘

新冠肺炎疫情仍持續延燒，隨著桃園醫院爆發院內感染，本土案例增加，各單位更加警備，根據指揮中心規定，自國外回來的國人要進行14天居家檢疫，有人則發了自己在高雄某飯店的隔離餐，菜色少又單調，要價2200元一天，讓人不忍說「比當兵還慘」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。