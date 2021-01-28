機窗上發現「神秘小圓孔」？航空公司解答驚人用途

許多人在訂購機票時都偏好選擇靠窗的座位，以便在飛航過程中更貼近窗外的美麗風景，藉此享受不凡的乘機體驗。然而，不少民眾也留意到，機窗的下方留有一個小小的圓孔，卻不知其真正的用途為何，對此航空公司也跳出來解答。

「日本航空」在臉書分享飛機小知識，其實機窗上的小圓孔就是所謂的「透氣孔」。飛機的機窗其實總共有三層，第一層可以被乘客碰觸且會留下指紋的是「防刮罩」，中間的第二層是帶有排氣孔的窗格，而最外層的窗格則是用來抵抗艙外氣壓的。「由於飛機內外的溫差，會產生水氣而看不清楚外面的風景」，機窗上的小圓孔就是為了避免窗戶起霧而設計的。

此外，在飛機起降時空服員都會請乘客將遮光板打開、豎直椅背、收起桌子及腳踏板…等，這些動作都是為了保障飛行的安全。文中提到，飛機起降時，是比較容易發生意外的階段，「打開遮光板較能夠隨時發現窗外是否有任何異常」，調整椅背及收起桌子也是為了以防萬一而做的準備。