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早市vs黃昏市場「誰新鮮」？ 業者曝真相：這別買

聯合新聞網 / 綜合報導
傳統市場通常會販售各式各樣的生鮮食材。 圖／ingimage
傳統市場通常會販售各式各樣的生鮮食材。 圖／ingimage

一般來說傳統市場分為早上營業的「早市」，以及下午才營業的「黃昏市場」，無論是哪種時段的市場，其擺攤的種類五花八門，從生鮮食材到日常用品，應有盡有，是不少民眾採買的首選。對此，就有網友就好奇問「買肉去早晨市場還是黃昏市場比較好？

原PO在PTT的閒聊板上說明，自己只去過幾次黃昏市場，但都只是在外圍逛逛，沒有認真看；而早晨市場因營業時間過早，若接近中午去買，感覺肉都放太久不新鮮，因此至今還沒有去過。直到上禮拜在黃昏市場買了雞胸肉，才發現「整副包括骨頭一塊60元，還是比超市便宜一點，肉也比較軟嫩」。

他也補充，是去了黃昏市場後才發現，原來雞也有分品種，原本以為全部都是肉雞，便想藉此詢問網友「新手建議去哪邊買？」此文一出，便引起許多網友留言回應「我們這邊黃昏市場也是一大早肉商就送肉，半隻豬直接丟在攤位上沒人處理，早市大概也是半夜進常溫擺著吧」、「市場買仿土吧，比肉雞好吃多了」、「早市的肉是大宗」、「我們這邊是早上的比黃昏市場便宜」。

其中，有家中經營豬肉攤販的網友指出，早市的肉都是前一天晚上10點多就殺好，隔天半夜3點左右開始分批運輸到各地的傳統市場，若要在早市買豬肉，一定要越早去買越好，最好是天還沒亮就去，尤其是夏天；而黃昏市場的肉攤，豬通常是下午1點半至2點左右殺，就算下班後才買，離屠宰的時間也只不過過了幾小時，相對較新鮮。

此外，也有網友也提醒，「有些攤商把早市賣不完的拿到下午賣，這種千萬不要買」，更有留言貼心補充「都去逛逛才知道哪邊最好買、最便宜」、「你可以跟老闆說要50塊，他會弄給你」、「每個地方不一樣，去你有辦法去的，多去幾次，沒標價就問，問久了就大概知道價格」。

傳統市場 生鮮 PTT

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