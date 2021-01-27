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維基百科驚見諸多「台灣世界第一」 網吐嘈：問題也太多

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友眼尖發現台灣除了防疫和經濟成長外，還有許多的「世界第一」，只不過似乎都非好事，引發眾多網友熱議。 示意圖／Ingimage
有網友眼尖發現台灣除了防疫和經濟成長外，還有許多的「世界第一」，只不過似乎都非好事，引發眾多網友熱議。 示意圖／Ingimage

2020年全球在新冠疫情的籠罩下，搞得人心慌慌、一片蕭條，而台灣的防疫成效卻是國際間有目共睹的，經濟成長率也是亞洲四小龍第一。不過有網友上網搜尋了「台灣世界紀錄列表」，赫然發現除了防疫和經濟成長外，台灣還有許多的「世界第一」，只不過似乎都非好事，引發眾多網友熱議。

原PO在Dcard以「台灣的世界紀錄」為題，表示自己無聊滑了一下維基百科，發現原來台灣的世界第一紀錄挺多的，並附上一張圖，上面寫著近視率42%世界第一、大腸癌罹癌率全球第一、少子化全球第一、離婚率亞洲第一、房價所得比和香港爭全球第一、便利商店密度全球第一等14項目。不過似乎除了「便利商店密度全球第一」這點外，其他的第一名都是負面的，讓原PO大嘆「沒有好點的世界第一」。

貼文曝光後，有網友勸原PO不要這麼沒志氣，「IC代工-台積電世界第一、IC封測-日月光世界第一、IC設計-聯發科多媒體晶片世界第一」。不過大多數網友的回應都很負面悲觀，「大學錄取率，我覺得這也挺高的」、「鍵盤酸民世界第一」、「如果這些是真的，那台灣的問題也太多」、「不然怎麼會有『逃離鬼島』這個詞」。

不過，維基百科網站的存在，就是主打「自由內容、自由編輯、自由著作權」，全然開放讓瀏覽的網友在閱讀資訊的同時，也可以把自己所認為適合的內容添加在文章裡面，因此網友所搜尋到的資訊未必是正確的，也難怪有人在底下留言吐嘈原PO「也不說哪個條目，網址也不附，難怪世界第一無知」、「維基看看就好，大家都可以在上面改東西」。

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