快訊

羽球年終賽／逆轉奧運銀牌！戴資穎分組賽開紅盤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他吃鐵板燒說「謝謝」遭諷：他們服務應該的 網罵翻

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO去鐵板燒用餐，向服務人員表示謝意卻遭隔壁客人質疑，示意圖。圖擷自爆廢公社公開版
原PO去鐵板燒用餐，向服務人員表示謝意卻遭隔壁客人質疑，示意圖。圖擷自爆廢公社公開版

鐵板燒料理的特色是現點現做，顧客在炒台邊等候師傅精心準備的美味料理，現點現炒的美味是許多人心目中的好味道。有網友分享，日前在鐵板燒用餐時，因店家整體服務極佳，每當服務人員前來時便會隨口說聲「謝謝！」，卻遭隔壁客人質疑，「為什麼要一直跟他說謝謝？」，過程曝光令人傻眼。

一名網友於《爆廢公社公開版》上發文表示，他去一家知名的鐵板燒餐廳用餐，用餐過程中服務人員不僅態度親切，送餐及補飲料、紙巾等行為也十分積極，因此原PO都會向他們說聲「謝謝」，希望自己的這聲道謝能讓辛勤工作的服務人員帶來好心情。

結果隔壁客人卻質疑道，「你為什麼要一直跟他說謝謝？他們有收服務費不是嗎？」，甚至進一步表示，「既然收了服務費，那服務就是應該的啊！為什麼要管服務人員開不開心？」，對方此舉讓原PO感到十分訝異，也僅以微笑代替回覆。事後原PO將過程公開後，好奇發問「所以，廢友們，是我很奇怪嗎？」

網友紛紛留言表示，「沒禮貌的人是聽不懂我們的語言的」、「謝謝是一種禮貌，也是一種鼓勵！反正我都會說，不管有沒收服務費，去吃完東西都會跟店家說謝謝」、「對人說謝謝是美德，花錢裝大爺是沒德」、「很多人已經忘了人與人之間的基本禮貌了」、「不奇怪，只是社會變了，人心也冷了」。

爆廢公社

延伸閱讀

女子連續訂餐！店家回饋「炒飯送湯」 網看ID歪樓：來去改名

早餐店最地雷食物？老饕曝「1餐點」：難吃到想翻桌

房務怨退房「床單濕一片、滿地垃圾」 過來人曝：超怕小黃瓜

好市多「清潔神物」污垢一次解決 網大推：抵過好多產品

相關新聞

搬家一定要給小費？內行曝做「這件事」卡實在

搬家最辛苦的莫過於將傢俱及生活用品搬移到新房子，以至於多數人會請搬家公司幫忙。對此，便有一名女網友分享，不久前剛買了人生第一間房，也想請搬家公司幫忙，便藉此詢問「不想失禮，過年也到了，到底要多少小費才能不失禮呢？」

他吃鐵板燒說「謝謝」遭諷：他們服務應該的 網罵翻

鐵板燒料理的特色是現點現做，顧客在炒台邊等候師傅精心準備的美味料理，現點現炒的美味是許多人心目中的好味道。有網友分享，日前在鐵板燒用餐時，因店家整體服務極佳，每當服務人員前來時便會隨口說聲「謝謝！」，卻遭隔壁客人質疑，「為什麼要一直跟他說謝謝？」，過程曝光令人傻眼。

1家6口「沒戴口罩」搭計程車 運將苦喊：還噴檳榔葉＋口水

部立桃園醫院群聚感染案例已累積15人確診，疫情指揮中心今（27）日表示，目前共匡列3482人的隔離人數。而日前有一位在桃園開計程車的司機透露，前幾天載到一家6口從KTV出來，不但全部都沒戴口罩就上車，行車途中還被坐在副駕的客人噴到口水及檳榔葉。

吃大腸麵線驚見白色不明物體 內行人解答網直呼：長知識了

台灣隨處可見美味的「大腸麵線」，麵線加入蚵仔、大腸或是生菜及蒜末調味，真是色香味俱全。有網友分享，日前享用大腸麵線時，仔細一看發現碗裡的大腸有白白的東西，不禁好奇發問，引出內行網友熱心解答。

7歲妹喊「你在囉嗦什麼？」狂嗆家教師 過來人嘆：難救

教育是一門大學問！日前一名網友分享，自己教的7歲妹妹才剛剛升小學一年級，但卻常常目中無人、回話沒大沒小，有時候甚至會脫口而出「你在囉嗦什麼？」的脫序行為，讓他懷疑是否是自己的教育方式出了問題。

全身麻醉是什麼感覺？過來人曝「3秒失去意識」來不及緊張

醫生開刀前會根據手術部位需求，來判斷是否需要全身麻醉，就有網友透露，最近要做全身麻醉的手術，想知道過程中有什麼需要注意，貼文釣出過來人回應「真的是數完123就睡著了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。