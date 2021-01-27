他吃鐵板燒說「謝謝」遭諷：他們服務應該的 網罵翻

鐵板燒料理的特色是現點現做，顧客在炒台邊等候師傅精心準備的美味料理，現點現炒的美味是許多人心目中的好味道。有網友分享，日前在鐵板燒用餐時，因店家整體服務極佳，每當服務人員前來時便會隨口說聲「謝謝！」，卻遭隔壁客人質疑，「為什麼要一直跟他說謝謝？」，過程曝光令人傻眼。

一名網友於《爆廢公社公開版》上發文表示，他去一家知名的鐵板燒餐廳用餐，用餐過程中服務人員不僅態度親切，送餐及補飲料、紙巾等行為也十分積極，因此原PO都會向他們說聲「謝謝」，希望自己的這聲道謝能讓辛勤工作的服務人員帶來好心情。

結果隔壁客人卻質疑道，「你為什麼要一直跟他說謝謝？他們有收服務費不是嗎？」，甚至進一步表示，「既然收了服務費，那服務就是應該的啊！為什麼要管服務人員開不開心？」，對方此舉讓原PO感到十分訝異，也僅以微笑代替回覆。事後原PO將過程公開後，好奇發問「所以，廢友們，是我很奇怪嗎？」

網友紛紛留言表示，「沒禮貌的人是聽不懂我們的語言的」、「謝謝是一種禮貌，也是一種鼓勵！反正我都會說，不管有沒收服務費，去吃完東西都會跟店家說謝謝」、「對人說謝謝是美德，花錢裝大爺是沒德」、「很多人已經忘了人與人之間的基本禮貌了」、「不奇怪，只是社會變了，人心也冷了」。