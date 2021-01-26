女子連續訂餐！店家回饋「炒飯送湯」 網看ID歪樓：來去改名

美食外送平台十分方便，不用出門只需動動手指，食物就會送到家。對此，有名女網友透露，連續向同家店訂了4~5個月的餐，結果昨天竟然收到店家招待的湯品，讓她又驚又喜決定PO文分享，怎知眾人卻將目光放在她的「ID名稱」上。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，三天兩頭就會訂外送，因為口味問題，每次都是點同一家，結果老闆昨天贈送一大碗湯，只見訂單名細上寫著「蛋豆腐青菜湯請妳喝，非常感謝妳的支持，喜歡我們的炒飯」，讓原PO無奈笑說「我要抱怨我快吃撐了」。

有趣的是，原PO的訂單大名為「少女莞莞」，讓眾多網友看了笑說，「少女呀無限憧憬，我也要來改名字訂餐」、「以後我要叫少女郎郎看會不會喝到湯」、「少女莞莞聽起來就是個可愛的妹子」、「難道是對少女菀菀這個名稱帶有奇怪的幻想」、「看完貼文默默把名字補上少女兩個字」。

也有人大讚店家很會做生意，「店家單純感謝長期支持的客人」、「忠實客戶遇上知心店家」、「店家很懂做生意，會回饋熟客」、「這個店家好棒」、「好貼心的店家」。