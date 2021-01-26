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超節儉婆婆規定「洗澡站水桶內」 媳遇生理期未遵守被教訓

聯合新聞網 / 綜合報導
節約用水，洗澡水可以用來澆花、擦地板。示意圖／ingimage授權
節約用水，洗澡水可以用來澆花、擦地板。示意圖／ingimage授權

婚後與公婆同住，難免因彼此生活習慣需要磨合。一名網友轉述朋友與婆婆的相處情況，朋友的婆婆相當節儉，要求洗澡時要站在水桶裡，方便回收洗澡水再利用，某次，朋友因逢生理期，未站在水桶裡洗澡，事後還被婆婆責問，讓人感到傻眼。

一位網友在《靠北婆婆2.0》發文分享朋友與婆婆的相處的故事，朋友夫妻倆和婆婆一家三口同住，婆婆平時很節儉，煮飯時不開燈、看電視時不開燈、不用的電器插頭都要拔掉…，還規定洗澡時要站在水桶裡，這樣可以承接用過的洗澡水，用來澆花、拖地、沖馬桶、洗衣服，節省用水量，所以小小的浴室裡，擺放了七八個水桶裝用過的洗澡水。

某次，朋友逢適生理期，沒有依規定站在水桶裡洗澡，婆婆疑似偷聽到水流聲與平日有異，朋友洗好澡才剛走出浴室，婆婆立即責問「妳剛剛為什麼沒有把水接起來？」，朋友只好回應「媽～我那個來…」，婆婆才「喔…」了一聲沒再說什麼。朋友在婆婆背後偷偷翻了一個白眼，內心暗譙「有MC的水妳也要喔？」

對於該名婆婆的節儉行為，網友表示「節省是很好啦，可是太過火就受不了啦」、「我家只會把等待熱水的前段冷水存起來，洗浴室用」、「我朋友的婆婆，還規定只有大便才能沖馬桶，小便不能沖…超噁心」、「過度的節省會把家裡的品質搞得很糟」。

省水 婆婆

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