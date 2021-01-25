男友奶奶欲動用國稅局人脈查她身家 網友：奶寶還不快逃！

有些原生家庭對兒子相當保護，會嚴格檢視他未來可能的另一半。一名女友抱怨，男友的奶奶對她相當挑剔，尤其在意她的家境，還試圖動用國稅局的人脈要去查她身家，讓她相當反感。

一名女網友在Dcard發文表示，她跟男友交往兩個月，男友的奶奶是一個控制欲很強的人，會強烈干涉男友的人生，甚至會強制幫決定工作。她說上個月男友奶奶第一次來堵她，一見面就不斷貶低她的學歷，還對要念研究所嗤之以鼻；只是聽她稍微介紹家庭狀況，就隨意評價其家人，讓她相當不舒服。

更誇張的是，男友很為難地來跟她說，奶奶吵著要知道她的名字，說要拿去給在國稅局上班的女兒查她的家境，怕她家世不好拖累男友。原PO非常生氣，認為公務員怎能隨便為了私慾調閱人民的資料，覺得隱私被輕易探知非常可怕，先前男友奶奶種種不禮貌行為都忍下來了，這次真的踩到她的底線。

網友表示：「這是奶寶嗎？媽寶的升級版」、「這種事應該請男友居中協調吧」、「就算是家境富裕也不爽給查，到底憑什麼」、「她如果真的拿到資料，妳直接匿名向他們主管檢舉」、「現在個資法很嚴格，這種查詢在後台一定都會有紀錄」、「只知道名字查不了啦，同名同姓的人很多」、「我在國稅局當過志工，只有名字是沒辦法查的，要有身份證字號」。

也有人說公務員要查民眾資料其實很容易，至於合不合法又是另一回事了，重點是要如何舉證對方沒按規定調閱資料。有公務員現身說法，表示查詢人民個資是要申請開通權限的，而且查完後台會有紀錄，必須附上你為什麼要查這個資料的證明，長官會比對你的報告和查詢紀錄是否符合，不符合會被追究。