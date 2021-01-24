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桃園人不講「部桃」！道地說法公開 泛舟哥就住隔壁：很光榮

聯合新聞網 / 綜合報導
衛生福利部桃園醫院群聚感染，讓民眾相當憂心，但網紅泛舟哥暖心為醫護人員打氣，指自己家住隔壁，光榮無比。 （左圖）記者陳夢茹／攝影、（右圖）擷自「張吉吟 - 泛舟爸」臉書
衛生福利部桃園醫院群聚感染，讓民眾相當憂心，但網紅泛舟哥暖心為醫護人員打氣，指自己家住隔壁，光榮無比。 （左圖）記者陳夢茹／攝影、（右圖）擷自「張吉吟 - 泛舟爸」臉書

衛福部桃園醫院近日爆群聚，導致新冠肺炎疫情逐漸緊張，媒體也紛紛報導「部桃」疫情即時動態，不過近日有民眾指出，其實在地人都是稱部桃為「省桃」，也讓其他縣市的民眾大開眼界。

PTT一篇以「只有桃園人會講省桃嗎？」為題的文章近日引起了討論，身為桃園人的原PO表示，最近講到疫情相關的事，只要說「省桃」，大學同學或同事都是一臉狐疑，「是不是只有桃園人聽得懂省桃啊？」

對此，底下網友紛紛表示，「對，聽到新聞說部桃還聽不懂」、「都講省桃或署立醫院，還真的沒聽過部桃」、「桃園人大都稱省桃，稍微年輕一點會稱署桃，部桃幾乎是衛生署改制成衛福部之後才改的」、「跟高中生以下我會講桃醫啦！長輩要講省桃才聽得懂」。

就連曾經以名言「颱風天就是要泛舟啊！不然要幹嘛？」紅極一時的泛舟哥都在臉書曬出跟老婆的恩愛照，指出夫妻倆跟女兒都是桃園人，「省桃還在我家旁邊，醫護人員他們願意站在第一線，守護我們，我感到光榮無比」。貼文也引起網友討論，「會講省桃一定老桃園人」、「省桃才是真正桃園人的說法」；也有人歪樓，「老婆是泛舟認識的嗎？」

身為桃園人的泛舟哥，也使用道地說法稱「省桃」。 圖擷自張吉吟-泛舟爸 臉書
身為桃園人的泛舟哥，也使用道地說法稱「省桃」。 圖擷自張吉吟-泛舟爸 臉書

指揮中心24日宣布新增3起境外移入、2起本土案。其中這2起本土案為曾於部桃出院的病患及同住家人。圖為部桃群聚案關係圖。 圖／指揮中心提供
指揮中心24日宣布新增3起境外移入、2起本土案。其中這2起本土案為曾於部桃出院的病患及同住家人。圖為部桃群聚案關係圖。 圖／指揮中心提供

疫情 衛福部 新冠肺炎 醫護人員 PTT 部立桃園醫院

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