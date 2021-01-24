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菜市場攤販年收入「可破百萬」？ 內行曝：房子一棟一棟買

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友PO文表示，菜市場賣菜或賣肉的收入都很高，掀起大批網友熱烈討論。 示意圖／聯合報系資料照片
有網友PO文表示，菜市場賣菜或賣肉的收入都很高，掀起大批網友熱烈討論。 示意圖／聯合報系資料照片

許多人努力工作，就是希望能擁有高薪，對此，就有一名網友PO文表示，聽說在菜市場賣菜或賣肉的收入都很高，有些年收入甚至可以破百萬，掀起大批網友熱烈討論。

原PO在PTT八卦板發文表示，「之前不知道在哪聽到，菜市場賣菜或賣肉的收入，都比我們想像中的高很多」，肉販的年收入聽說還可以破百萬，因此好奇詢問「菜市場的收入很高？」

貼文一出，網友紛紛留言「真的，都開賓士送菜」、「超級高，我同學家裡在賣菜的，全家都回去幫忙」、「是，看似普通的菜市場麵攤，結果老闆開保時捷」、「現賺現拿不用繳稅，買房買到手軟」、「大部分都很賺，房子一棟一棟買，不一定要會唸書上班，很多接家業就好」。

不過，也有網友回應「收入高但不好賺」、「半夜2、3點就要起床，不是人人做得來」、「他們賺的都是辛苦錢你知道嗎？沒有偷斤減兩的攤一定要支持」、「以前我父親賣菜，凌晨12點要開始起床工作開始早市，中午補眠後還去黃昏夜市賣到晚上7點，約50幾歲就身體撐不住了」。

PTT 高薪

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