桃園女想奔高雄參加友人婚禮 新娘媽怕傳染：叫她別來

新冠肺炎疫情緊張，近日部立桃園醫院爆群聚，讓許多人感到擔憂。然而，一名女子因為朋友要結婚，打算南下參加婚禮，卻因為她「住在桃園」，讓朋友媽媽直呼希望她別出席「怕會傳染」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，朋友即將在高雄舉行婚禮，而她們有個住在桃園的女性朋友想南下參加，但新娘媽媽卻希望她不要來，因為怕會傳染，導致這名女子相當為難。

原PO有感而發的說，桃園人沒有做錯事，為何要被視為毒蛇、猛獸對待？如果今天是她自己被這樣對待，又作何感想呢？

對此，底下許多人勸這名桃園人別出席了，「紅包省下來」、「不是只有長輩覺得怎麼樣而已，其他吃喜酒的客人知道了，一樣會在那邊小小八卦」、「不去啊，對方有疑慮，不要讓別人難做」；也有人認為疫情期間，減少大型聚會的確比較保險，要她別太介意。