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點義大利麵蛤蜊竟包滿飯粒 老闆回應讓她很反胃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽帶孩子去吃義大利麵，卻發現餐點裡的蛤蜊有一顆裡頭包覆著滿滿飯粒，詢問店家得到的答案讓她非常傻眼。 圖／翻攝自「爆怨公社」
一名媽媽帶孩子去吃義大利麵，卻發現餐點裡的蛤蜊有一顆裡頭包覆著滿滿飯粒，詢問店家得到的答案讓她非常傻眼。 圖／翻攝自「爆怨公社」

一名媽媽帶著兩個孩子到餐廳吃飯，他們點了義大利麵卻發現裡面的蛤蜊有的沒開，其中有一顆雖然有開，但是裡頭卻包覆許多飯粒，詢問店家得到的答案卻讓她非常傻眼，氣得把過程PO到臉書上讓網友們評評理

原PO在臉書「爆怨公社」發文寫道日前中午接了兩個孩子下課，順便到學校附近的披薩焗烤店吃午餐，他們點了義大利麵來吃，但當餐點端上桌後，原PO卻發現5顆蛤蜊有2顆沒開，其他3顆雖然有開，但有1顆裡頭包覆著滿滿的飯粒，讓她看了很傻眼。

她詢問店家，對方一開始表示可能是鍋子沒洗乾淨，讓原PO聽了氣炸，「這是什麼鬼啊，鍋子沒洗乾淨跟整顆蛤蜊裝滿飯有什麼關係？然後5顆蛤蜊裡有2顆沒開，1顆是裝滿滿的飯，真的越想越反胃」，更讓她不滿的是店家連一句道歉都沒有。

事後原PO再補充表示店家致電解釋「是上一位客人燉飯用了太多顆蛤蜊撈出來的」，老闆還說可以用生命保證不是廚餘，願意調監視器給她看。

許多網友紛紛痛批店家根本在說謊，「我才不信會放太多」、「那也應該用新鮮蛤蜊煮，怎麼能解釋上一位客人的燉飯給太多蛤蜊然後撈起，根本是瞎扯」、「這太扯！很明顯是上一個客人沒吃完回收的食物」、「相信！多給就多給了，哪有人再挖出來」、「誇張，看影片也不知是煮妳這份吧」、「就算他真的不是廚餘，我也不能接受」、「就是別人吃剩的啊，哪裡來那麼多理由啊」。

爆怨公社 廚餘

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