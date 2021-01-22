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部桃住院病患採檢陰性出院 看牙又換到長庚就醫才確診

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他和女同事交換尾牙禮物 對方因價差遭人誤會「吃人夠夠」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友和女同事交換尾牙抽中的禮物，沒想到因為價差關係，女同事遭誤會佔原PO便宜，還被指責「吃人夠夠」，讓她很委屈。 圖／翻攝自「爆怨2公社」
一名網友和女同事交換尾牙抽中的禮物，沒想到因為價差關係，女同事遭誤會佔原PO便宜，還被指責「吃人夠夠」，讓她很委屈。 圖／翻攝自「爆怨2公社」

歲末年終之際，各公司行號都會舉辦尾牙來慰勞員工一年來的辛苦，而活動中最讓人期待的莫過於抽獎，一名網友在臉書發文表示自己抽中保溫瓶，另一名女同事抽中安全帽，兩人私下交換獎品，但因為價格有差異，女同事竟然被其他人誤會佔原PO便宜，讓她飽受委屈，貼文也讓鄉民們看不下去。

原PO在臉書「爆怨2公社」寫道日前公司舉辦尾牙，他抽中了一個知名品牌4L的保溫瓶，另一名年紀稍長的女同事抽到一個白色的安全帽。原PO認為這個保溫瓶自己用不到，女同事也覺得自己用不著安全帽，於是兩人便協議交換禮物

沒想到原本很單純的交換禮物，卻因為兩個商品價差太多，女同事被誤會她佔原PO便宜，還遭指責「吃人夠夠」，讓她很難過地躲到角落哭泣，原PO得知後相當氣憤，痛批「各取所需，到底干別人屁事呀？唉…為什麼要這樣欺負一個阿桑？」

貼文一出，網友一面倒地痛批在背後指責的人吃飽太閒，「其他人應該是吃醋吧，畢竟只有你們抽到呀！各取所需，有何不可？和阿姨同事說別想太多了」、「用不上價值等於零，換的人自己願意就好，有什麼好嘴呢？」、「版主也同意啊！換一個需要的東西比拿一個沒用的東西回家還務實」、「台灣好多這樣的人，不關自己的事還可以罵得特兇」、「其實你過去說清楚會更好，有些人不知前因後果會亂說話」、「就是有某些人，明明不甘他的事，搞的好像是他的事一樣」。

尾牙 交換禮物

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