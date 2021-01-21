國中妹拿雞排提「奇葩要求」 老闆傻眼：開店4年初次遇到

炸雞排是許多台灣民眾最愛的小吃之一，再搭配一杯珍珠奶茶，雖然熱量爆表卻是人間美味，通常在小吃攤購買炸雞排時，老闆都會詢問要不要加辣椒或胡椒粉。不過日前一名雞排店老板卻遇上一名奇葩客人，竟然拿著其他店家的雞排要求加辣，讓他直呼「到底是誰教他這樣買東西的？」

原po在臉書社團「爆怨公社」發文表示，開賣炸物的店面大概4年了，沒想到日前剛開好店沒多久，遇到一個國中生妹妹真的是刷新他的三觀！因為國中生妹妹拿著其他家的雞排直接跟老闆說「辣椒粉」，讓他一頭霧水的問「你那個是別家的雞排吧？」妹妹卻問而不答的點頭。

原po接著詢問「你拿著別家的雞排要我幫你加辣椒粉？」妹妹還是不發一語的點頭，讓他怒回「你去找賣你雞排的老闆加阿，找我幹嘛？」，沒想到妹妹聽完後便直接走人，讓他傻眼至極，直呼「到底是誰教他這樣買東西的？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「她該不會以為全台灣的雞排店都是親戚吧？」、「大大解鎖失敗，人家從異世界過來這裡玩的」、「當然幫他加啊！加會打翻的那種」、「收10元應該可以加吧？」、「你先跟她說要收5或10元，她同意就幫她加，不同意就請她離開」、「收五元不會喔」。另外有網友指出，其實只要嘴巴甜一點，店家也一定不會吝嗇，主要就是態度問題，直言「現在小孩真的大部分很沒有禮貌」。