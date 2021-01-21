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唐吉訶德開幕日她搶先體驗 逛完後曝心得：這一區超失望

聯合新聞網 / 綜合報導
唐吉訶德西門店為管理排隊人潮設置紅龍。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
唐吉訶德西門店為管理排隊人潮設置紅龍。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影

知名的日式藥妝店「唐吉訶德」在西門町開幕後吸引大批人潮，不論在日本有沒有逛過的人都想前往朝聖，一名女網友日前逛完後在《Dcard發文分享心得，對於店內各區域的產品，當中有一區讓她覺得很失望，還指出在台灣就買得到，而且打折時還比較便宜，其他人看了也表示有同感。

原PO在開幕當天就搶先體驗，不過店裡的主題美妝區讓她有點失望，主要有兩個原因，第一是品牌、商品偏少，而且幾乎都是台灣其他藥妝店也找得到的東西。第二是價格不誘人，有9成的商品在其他藥妝店打折的時候買還更划算，她建議大家最好先上網查詢一下價格，不要因為新奇而失心瘋了。

其他像零食區，原PO說這一區的商品品項豐富很多，有一些目前還沒有在台灣看到的零食、飲料等，不過價格部份還是沒有太吸引人，主要有運費、關稅等因素在裡頭，「畢竟在日本當地買最划算本來就是可以預期的」。

她說開幕這天光是排隊進場就花了45分鐘，連結帳都等了快一小時，而且大多時間都是在排隊，直呼人潮實在多的可怕。原PO建議如果沒有迫切要買的需求，不用急於一時來人擠人，畢竟滿滿的排隊人潮真的很需要有耐心。最後她提出逛完的最大心得就是「如果不是為了什麼只能在裡面買得到的商品，再下一次踏入應該是很久以後了」。

心得文一出也引來許多網友熱烈討論，「不是有都市傳說日本境內賣的所有東西都only for Japan嗎？同樣的商品日本境內買跟進口貨就是有差」、「松本清剛來的時候我馬上去逛，結果美妝的部分也是跟康是美、屈臣氏差不多，那我來松本清買幹嘛，價格也沒有比較優惠，獨賣商品也比日本少」、「看了覺得好滅火，原本以為真的很讚」、「這個半年後就不會這麼多人了，我打算等風潮過了再去」。

Dcard 唐吉訶德

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