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人妻隨手一貼尪黑背秒浮「白臉」不退 網笑炸暴動：最強業配！

聯合新聞網 / 綜合報導
人妻將使用過的面膜貼到老公背部，結果浮現一張清晰可見的白臉。示意圖／pakutaso
人妻將使用過的面膜貼到老公背部，結果浮現一張清晰可見的白臉。示意圖／pakutaso

變白是許多女性美容目標，特別在曝曬過熱烈陽光之後，還是希望自己可以「白到發光」，故不少人都會使用含美白功效的保養品、面膜，以達到目的。有人妻在使用美白面膜後，隨手將已使用的面膜貼在老公背上，竟得到一張數日不掉的「白臉」，超強功效讓眾人趨之若鶩，粉粉敲碗求品牌名稱。

這位人妻表示，去年夫妻一起到墾丁度蜜月，結果老公從此白不回來，膚色黝黑健康，結果她日前拿出聖誕節交換禮物收到的面膜敷臉，敷完後本著不浪費的精神，將仍濕漉漉的面膜隨手往老公背上一貼，沒想到從此老公背長「長出一張白了三階的臉」，且過了2天依然存在。嚇得人妻上網分享這張恐怖白臉，直呼「這合理嗎！」、「現在他背對我，我都心裡發寒，好恐怖～」。

從人妻貼出的照片很明顯可以看到老公背後出現白色的面膜印痕，五官清晰可見，讓網友們哈哈大笑，超狂效果更讓眾人不分男女留言敲碗要求公布品牌。「好好笑這面膜真的超猛這正常嗎哈哈哈哈」、「想問是哪個牌子，我很需要」、「笑死真的太誇張，我也想要求面膜牌子，妳老公的背直接成為面膜代言人」、「面膜我要面膜」、「整個被燒到」。

有網友則質疑可能是業配文，但仍有不少人表示心動，「如果這是業配，那真的超級成功」、「如果是業配那也是最強業配了」、「這推銷文蠻有創意的，害我都心動了」。也有人對文章真實性抱持懷疑，「不覺得這根本是貼面膜去曬太陽曬出的曬痕嗎？而且第一張圖看背後那塊就是有美圖秀秀推過的痕跡」。

人妻則留言回應網友疑惑，承認她的確有使用修圖軟體，但主要是幫自己的臉和帳號打上馬賽克，另外老公背上的白臉則是面膜敷了20分鐘左右的效果，並在原文更新面膜品牌的關鍵字。

由於該面膜效果實在太強，不到2天已累積逾1500則留言討論。不過有部分網友警告，遇到美白效果太強、一用見效的產品，還是要注意成份及膚質是否合適，以免美白效果沒達到，反而賠上臉蛋。

老公背部敷完面膜後，浮現一張清晰可見的白臉。 圖／翻攝自dcard
老公背部敷完面膜後，浮現一張清晰可見的白臉。 圖／翻攝自dcard

面膜 美白 交換禮物

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