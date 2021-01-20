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他忘帶鑰匙開鎖竟要「5000元」 網揭原因：價錢合理

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友忘記帶鑰匙，他用通訊軟體詢問鎖匠開鎖的價錢，一問之下才知道開鎖竟要4000~5000元。示意圖／ingimage
一名網友忘記帶鑰匙，他用通訊軟體詢問鎖匠開鎖的價錢，一問之下才知道開鎖竟要4000~5000元。示意圖／ingimage

很多人都有過忘記帶鑰匙被反鎖在門外的經驗。一名網友忘記帶鑰匙，他用通訊軟體詢問鎖匠開鎖的價錢，一問之下才知道開鎖竟要4000~5000元，讓他不禁無奈，「一片門也沒這麼貴」。

一名網友在「爆廢公社公開版」發文，他不小心忘記帶鑰匙被鎖在門外，於是用通訊軟體詢問鎖匠開鎖價錢，對方回覆開這種鎖不便宜，開全鎖竟要4000~5000元，聽完後他開玩笑地表示，「我還是把門撞掉就好了，真心覺得我家的一片門也沒這麼貴」。他最後也表示，相信專業只是想發上來讓大家笑一笑，也認為，「這門確實難開，但是目前看有經驗的網友說都2500左右」。

網友紛紛表示，這種鎖相當難開，會開的人相當少「葉片鑰匙要開有一定難度，4~5千我倒覺得還好，你破壞打的開算你好運，怕你破壞還打不開就慘囉」、「這種鑰匙貴、鎖又難開」、「一個鎖2500，你鎖了兩個4-5000合理，這鎖超難開」、「個人覺得應急4~5000還好，花這4~5000 讓你記住出門要帶鑰匙」、「這個CISA鎖，全鎖在整個台北應該只找的到100人以內會開這個門」、「這種鎖防盜較好所以難開」、「這個鎖沒多少人會開」、「這種鎖爆難開，以前被鎖在門外叫了3、4個才有一個會開」。

有網友則分享相同經驗，「我家也是這種鎖，上次忘記帶鑰匙鎖在外面，鎖匠就說這個很難開，父子倆弄超久，後來我直接打兩把備用藏在不同地方」、「這種鎖記得很難開，有次去打鑰匙老闆說千萬不要掉了，不然他們這種鎖非常難開，有些都是直接放棄」、「我改用電子鎖，自己裝便宜，再也不用擔心忘了帶鑰匙或是鑰匙掉了XD」。

一名網友忘記帶鑰匙，他用通訊軟體詢問鎖匠開鎖的價錢，一問之下才知道開鎖竟要4000~5000元，讓他相當無奈。圖／爆廢公社公開版
一名網友忘記帶鑰匙，他用通訊軟體詢問鎖匠開鎖的價錢，一問之下才知道開鎖竟要4000~5000元，讓他相當無奈。圖／爆廢公社公開版

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