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超商店員「強迫微波沙拉」 他氣炸PO文公審竟遭網友反嗆

聯合新聞網 / 綜合報導
有消費者在臉書《靠北7-11》投稿抱怨，表示自己在17日去7-11時，發現店員竟然把自己的沙拉拿去微波。 圖／靠北7-11
有消費者在臉書《靠北7-11》投稿抱怨，表示自己在17日去7-11時，發現店員竟然把自己的沙拉拿去微波。 圖／靠北7-11

近期有消費者在臉書《靠北7-11》投稿抱怨，表示自己在17日去7-11時，發現店員竟然把自己的沙拉拿去微波，讓他直呼「原來現在店員也會強迫顧客的吃法！」此貼文一出，讓這位網友反遭網友嗆翻，「包裝看一下再來po比較好喔」、「這個本來就是要吃熟的，蓋子上有文字。」

原PO在《靠北7-11》投稿表示，當天自己買了皮蛋瘦肉粥跟一款有雞肉的生菜沙拉，結帳時店員就問他要不要加熱，但因為他正忙著把找零放到錢包裡，也以為對方是在說皮蛋瘦肉粥，就答應了店員。但一轉頭卻發現沙拉也不見了，一問之下才知道，店員把沙拉也拿去微波更表示「加熱比較好吃」，讓他不禁抱怨「原來現在店員也會強迫顧客的吃法。」

此文一出，不少網友看到原PO貼出的沙拉照後，便紛紛留言開砲，「這種是『溫沙拉』，正常流程就是加熱（店員沒有做錯呀）」、「啊這本來就要加熱，丟搞（搞不清楚狀況）喔」、「這也沒送沙拉醬啊」、「封膜上面也有註明……你的眼睛是選擇性看不見嗎」、「就是有這樣的客人製造我們麻煩。」

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