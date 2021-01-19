年輕女街友陳屍車站「4段婚姻遭挖出」 他嘆：活生生複製弱勢

行人偶爾會在車站附近看到幾位街友靠坐在路旁，而日前便有一位接體師分享，自己多年前遇到一位年輕的街友陳屍在車站旁的石椅上，對方甚至是77年次年輕女子，還有過四段婚姻、三名子女，讓他直呼這是「活生生複製一堆可怕的弱勢孩子出來」。

原PO在PTT上發文說明，自己在某年的寒冬，在上班的殯儀館收到一名女性遊民，非常年輕只有77年次。他也表示，當下看到這遊民時只有一個想法「媽呀…比我小居然當遊民」，且印象深刻的是她往生的地方很特別，可看見一旁的死亡證明書上寫著「某車站幾號出口前第幾張石椅上面。」

對此，原PO也表示自己很少看到這種死亡證明書，但令他最意外的是亡者的戶籍謄本，因年紀輕輕便擁有4段婚姻。除此之外，在她冰在殯儀館的日子裡，4個前夫都有帶著小孩來看她，「那4個（前夫）看起來都有點問題，而且有3個是帶孩子來叫媽媽的，至於小孩看起來問題也不小。」原PO分享道。

這樣的場景，讓原PO不經感嘆「這樣的人居然結婚生孩子跟兒戲一樣」，只能活生生複製一堆可怕的弱勢孩子出來，使他直呼「真的很令人猜不透呀……」。

另外，原PO也分享之前在火葬場工作時，收到一個要火化屍體的，但一進火爐，裡面負責燒的跟原PO說「這件二十分鐘就好」，正當他想著二十分鐘什麼意思時，送來的業者則說明「這個自殺前發簡訊給他五個孩子叫他們來幫他收屍，連車子停在哪裡，車號多少都跟他孩子說，結果三四個月後被登山客發現在車裡……身上沒東西一半不見（腐爛）了，你們當然好燒……」。

對此，業者也補充道「這個只會生不會養的，一個月鬧好幾次自殺就是為了要拿錢，是你你會去找嗎？」

此文一出，不少網友也感嘆回應「這叫貧窮遺傳，很難幫」、「社會悲歌～所以靠補助生小孩的政策，這不就現成教訓」、「貧富差距過大，低端沉浮久了，有1餐沒1餐，遲早厭世」、「最近也是有這樣的想法，有錢人都不生或是生很少、「有錢人不/少生小孩，但貧窮的卻拼命生，現在社會是怎麼了？」

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )