快訊

日本再添2起變種病毒病例 沖繩發布緊急事態

疫情擴散如臨大敵 國防部傍晚下令：全體官兵避免前往桃園

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年輕女街友陳屍車站「4段婚姻遭挖出」 他嘆：活生生複製弱勢

聯合新聞網 / 綜合報導
一位接體師分享，自己多年前遇到一位年輕的街友陳屍在車站旁的石椅上，對方甚至是77年次年輕女子，甚至還有過四段婚姻、三名子女。 街友示意圖／ingimage
一位接體師分享，自己多年前遇到一位年輕的街友陳屍在車站旁的石椅上，對方甚至是77年次年輕女子，甚至還有過四段婚姻、三名子女。 街友示意圖／ingimage

行人偶爾會在車站附近看到幾位街友靠坐在路旁，而日前便有一位接體師分享，自己多年前遇到一位年輕的街友陳屍在車站旁的石椅上，對方甚至是77年次年輕女子，還有過四段婚姻、三名子女，讓他直呼這是「活生生複製一堆可怕的弱勢孩子出來」。

原PO在PTT上發文說明，自己在某年的寒冬，在上班的殯儀館收到一名女性遊民，非常年輕只有77年次。他也表示，當下看到這遊民時只有一個想法「媽呀…比我小居然當遊民」，且印象深刻的是她往生的地方很特別，可看見一旁的死亡證明書上寫著「某車站幾號出口前第幾張石椅上面。」

對此，原PO也表示自己很少看到這種死亡證明書，但令他最意外的是亡者的戶籍謄本，因年紀輕輕便擁有4段婚姻。除此之外，在她冰在殯儀館的日子裡，4個前夫都有帶著小孩來看她，「那4個（前夫）看起來都有點問題，而且有3個是帶孩子來叫媽媽的，至於小孩看起來問題也不小。」原PO分享道。

這樣的場景，讓原PO不經感嘆「這樣的人居然結婚生孩子跟兒戲一樣」，只能活生生複製一堆可怕的弱勢孩子出來，使他直呼「真的很令人猜不透呀……」。

另外，原PO也分享之前在火葬場工作時，收到一個要火化屍體的，但一進火爐，裡面負責燒的跟原PO說「這件二十分鐘就好」，正當他想著二十分鐘什麼意思時，送來的業者則說明「這個自殺前發簡訊給他五個孩子叫他們來幫他收屍，連車子停在哪裡，車號多少都跟他孩子說，結果三四個月後被登山客發現在車裡……身上沒東西一半不見（腐爛）了，你們當然好燒……」。

對此，業者也補充道「這個只會生不會養的，一個月鬧好幾次自殺就是為了要拿錢，是你你會去找嗎？」

此文一出，不少網友也感嘆回應「這叫貧窮遺傳，很難幫」、「社會悲歌～所以靠補助生小孩的政策，這不就現成教訓」、「貧富差距過大，低端沉浮久了，有1餐沒1餐，遲早厭世」、「最近也是有這樣的想法，有錢人都不生或是生很少、「有錢人不/少生小孩，但貧窮的卻拼命生，現在社會是怎麼了？」

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

遊民 殯儀館 火葬 屍體

延伸閱讀

走過17年台灣人真的不一樣了！網自發送桃醫物資 醫：很感動

收英文私訊！他回1句話被抓包是台灣人 網笑翻：課本教的

諷陳時中遇周玉蔻變「雙標中」 黃光芹：錯怪徐巧芯有些抱歉

月薪25萬煩惱等同月薪3萬作者爆：閃燈讓我差點死在金門

相關新聞

月薪25萬煩惱等同月薪3萬作者爆：閃燈讓我差點死在金門

曾經因一篇討論月薪3萬跟月薪25萬的人，煩惱其實沒什麼不同的網紅作家黃山科在文末TAG金門縣長楊鎮浯，直指自己差點新書變遺作，人活著真的好幸運。「金門的紅綠燈會變得一點作用都沒有，這是一個好的設計嗎？如果依然讓紅綠燈運作，不是會比較安全嗎？」

她缺錢到摸摸茶打工服務到親爸 自揭羞愧到全身發燙不敢回家

打工遇到服務到自己的爸爸竟讓她羞愧到全身發熱！一名女網友表示由於家中缺錢，透過朋友介紹開始接觸八大行業，自己也打算畢業後就收手不做了，但沒想到卻在某天服務到自己的爸爸，讓她當場羞愧到全身發燙，如今甚至不敢回家面對家人。

年輕女街友陳屍車站「4段婚姻遭挖出」 他嘆：活生生複製弱勢

行人偶爾會在車站附近看到幾位街友靠坐在路旁，而日前便有一位接體師分享，自己多年前遇到一位年輕的街友陳屍在車站旁的石椅上，對方甚至是77年次年輕女子，還有過四段婚姻、三名子女，讓他直呼這是「活生生複製一堆可怕的弱勢孩子出來」。

染疫醫院當景點！女友想去「桃醫約會」 他拒絕被提分手

中央疫情指揮中心今（19）日公布，部立桃園醫院已有2醫、4護、1外籍看護染疫，引發外界關注討論。就有網友無奈透露，每週會和女友安排出遊，沒想到她卻把「染疫醫院當景點」，自己以安全因素拒絕，沒想到卻被提分手，讓他不知該如何是好。

車上應該要放什麼防身？內行人推薦1神物：自救也能救人

在台灣經常會聽到一些行車糾紛、劫車的案件，令許多車主擔心受怕。近日有網友發文提問「車上應該放什麼東西防身？」，貼文一出引發討論...

不發喜帖！朋友傳「銀行帳戶」討紅包 她怒嗆：是有多缺錢

參加親友婚禮都會包禮金表示祝賀，但你能接受這種討紅包方式嗎？近日有網友透露，老婆和朋友鬧翻沒聯絡，但有和對方說好結婚時會回包6000元禮金，也會請人交給新娘，結果最後卻收到2張「銀行帳戶」的照片，讓人無言到極點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。