快訊

傳川普將大赦減刑100人 一人要價5600萬元

建商控前特偵組發言人張進豐詐3億 北檢約談到案說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他稱單親買Switch殺「對半價」 賣家嗆：當我慈濟功德會？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名賣家分享，有名爸爸以單親的名義，要賣家把原定價7900元的Switch遊戲機，打折賣他4000元。 圖／《爆料2公社》
一名賣家分享，有名爸爸以單親的名義，要賣家把原定價7900元的Switch遊戲機，打折賣他4000元。 圖／《爆料2公社

不少人會在網路購物平台上販賣用不到二手商品，但日前卻有一名賣家分享，竟有名爸爸以單親的名義，要賣家把原定價7900元的Switch遊戲機，打折賣他4000元，讓他氣得上網發文怒嗆「我又不是慈濟功德會」。

原PO在《爆料2公社》發文分享，表示本身有在蝦皮賣場賣東西，但常常遇到說自己單親想買給小朋友玩，甚至有學生會以「沒什麼錢能算便宜嗎？」然後都開出芭樂價。對此，原PO也爆氣說明「請問你們單親、學生沒錢，到底關我什麼事？」

從原PO上傳的對話截圖可看到，買方把要價7900元的Switch遊戲機殺價為4000元，更以自己是單親爸爸、收入不多等理由，希望原PO能低價賣出。但原PO則認為，還不如把這筆錢帶小朋友去公園走走、吃吃好料，還能省下來不是更好嗎？他更補充「4000元去湯姆熊，應該可以讓小朋友玩到High掉吧」！

此文一出，不少網友也分享自身的經驗，紛紛表示「之前被學生凹數位相機便宜賣叫我幫他留兩個禮拜，結果說要付訂金也不付了，還說我沒付訂金就沒差吧？真的不要看人家喊窮喊可憐就心軟，絕大部分都是裝的凹的垃圾人」、「之前也遇過對半砍還要免運的…很想回他，你賣我比較快」、「我還遇過賣家跟她約面交，時間一直跟我說儘量，一直跟我講她單親怎樣怎樣，別人也有事要做啊，是在哈囉」。

也有留言回應「單親不是更應該要懂得省吃儉用嗎？」、「我是單親，但是我沒拿這當藉口來討價還價過，沒錢有沒錢的玩具可以玩，為什麼一定要去剝削他人利益？」、「很多這種的！我都想問，既然沒這個能力，為什麼要看高於自己預算的商品呢？」、「沒口袋就不要買啊，還有很多東西可以讓孩子開心」。

延伸閱讀

他想租房一輩子老了住安養院 網曝現實：貴又搶手

日警展示冒牌LV鞋疊成「黃金角度」 網友：比鞋店還專業！

他不滿安卓手機價格追上蘋果 網兩派戰翻

相親居酒屋主打「女性免費」女客破二位數、男客慘掛零

相關新聞

他稱單親買Switch殺「對半價」 賣家嗆：當我慈濟功德會？

不少人會在網路購物平台上販賣用不到二手商品，但日前卻有一名賣家分享，竟有名爸爸以單親的名義，要賣家把原定價7900元的Switch遊戲機，打折賣他4000元，讓他氣得上網發文怒嗆「我又不是慈濟功德會」。

豆花內有「粉色蒟蒻」直呼賺到 他一撈起崩潰到跑去催吐

吃東西時要小心注意，免得誤把異物吞下肚。日前一名網友就分享慘痛經驗，幾年前在屏東當替代役，長官某次請大家吃豆花，結果他發現碗內有一個「粉色東西」，一撈起來讓他直接飆出髒話。

六都就台南沒捷運？ 網點出重點：就人少阿

隨著時代的進步，台灣的大眾運輸系統越來越發達，自1996年台北捷運通車，成為全台第一個擁有捷運的城市後，陸續高雄、台中，許多縣市都興建了捷運。而近日一名網友發文提出台灣六都之中，就台南市尚未興建捷運，想討論為何台南是最後一個。此文一出，許多網友紛紛點出關鍵原因。

施工期鄰居留字條！他一看「竟不是靠邀」 網讚：超有禮貌

千金難買好鄰居，買房、租房時，鄰居也是相當重要的一環。有網友分享，近日家中開始施工作業，發現門口被貼了一張紙條，仔細看竟不是抱怨紙條，而是一名考生希望他提供工程時間，施工期間他將另尋他處唸書，讓他大讚「入行多年第一次遇到這種好鄰居」。

管委會擅自「畫出一格」 他花175萬買車位氣炸開嗆

近年房價高漲，連停車格費用都越來越高，有網友表示，他花了175萬購買社區停車場內的停車格，正是考慮到周邊空間大，想不到管委會竟擅自在停車格旁增設機車停車格，向管委會反應後，主委竟回答「你可以用自家機車位換你旁邊那個」，讓他相當傻眼。

南投「泡麵土地公」好意被浪費？他看廚餘桶驚：要珍惜食物

南投縣中寮鄉石龍宮因信徒多以泡麵祭祀、在此吃泡麵，而其土地神稱為「泡麵土地公」，許多信徒也會將泡麵留在宮裡，免費與其他民眾分享。不過有網友近日直擊大量泡麵廚餘，讓他心疼地說「不要再隨便浪費食物，尤其是在小宮廟，能夠有免費的麵食，已經是老天爺給我們的恩惠了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。