他稱單親買Switch殺「對半價」 賣家嗆：當我慈濟功德會？

不少人會在網路購物平台上販賣用不到二手商品，但日前卻有一名賣家分享，竟有名爸爸以單親的名義，要賣家把原定價7900元的Switch遊戲機，打折賣他4000元，讓他氣得上網發文怒嗆「我又不是慈濟功德會」。

原PO在《爆料2公社》發文分享，表示本身有在蝦皮賣場賣東西，但常常遇到說自己單親想買給小朋友玩，甚至有學生會以「沒什麼錢能算便宜嗎？」然後都開出芭樂價。對此，原PO也爆氣說明「請問你們單親、學生沒錢，到底關我什麼事？」

從原PO上傳的對話截圖可看到，買方把要價7900元的Switch遊戲機殺價為4000元，更以自己是單親爸爸、收入不多等理由，希望原PO能低價賣出。但原PO則認為，還不如把這筆錢帶小朋友去公園走走、吃吃好料，還能省下來不是更好嗎？他更補充「4000元去湯姆熊，應該可以讓小朋友玩到High掉吧」！

此文一出，不少網友也分享自身的經驗，紛紛表示「之前被學生凹數位相機便宜賣叫我幫他留兩個禮拜，結果說要付訂金也不付了，還說我沒付訂金就沒差吧？真的不要看人家喊窮喊可憐就心軟，絕大部分都是裝的凹的垃圾人」、「之前也遇過對半砍還要免運的…很想回他，你賣我比較快」、「我還遇過賣家跟她約面交，時間一直跟我說儘量，一直跟我講她單親怎樣怎樣，別人也有事要做啊，是在哈囉」。

也有留言回應「單親不是更應該要懂得省吃儉用嗎？」、「我是單親，但是我沒拿這當藉口來討價還價過，沒錢有沒錢的玩具可以玩，為什麼一定要去剝削他人利益？」、「很多這種的！我都想問，既然沒這個能力，為什麼要看高於自己預算的商品呢？」、「沒口袋就不要買啊，還有很多東西可以讓孩子開心」。