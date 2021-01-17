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母確診「七採陽」超崩潰 兒曝一家隔離過程：慘到不行

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母確診「七採陽」超崩潰 兒曝一家隔離過程：慘到不行

聯合新聞網 / 綜合報導
病房示意圖，與本案無關。記者張曼蘋／攝影
病房示意圖，與本案無關。記者張曼蘋／攝影

一對桃園醫護情侶疑因照顧新冠肺炎病患確診，昨（16）日指揮中心更宣布同院護理師被感染，造成外界對防疫安全網產生憂慮。然而一名網友在PTT發文呼籲大家，有警覺性很好，但不要過度恐慌，他的媽媽曾經確診，「採檢了快七次都陽性」，但在醫護人員照顧下，現在已經恢復健康。他並表示，整天扯後腿獵巫，對防疫不但沒幫助，也只會繼續製造社會對立。

原PO發文指出，自己的媽媽算是確診者「元老級案例」，因為父親生病需要陪伴的關係染疫，也是在北部某醫院住了很長一段時間才出院，當時還跟照顧的護士一起合照。原PO續指，媽媽生病時，「甚至還採檢了快七次都陽性」，前前後後住院40幾天才三採陰出院，現在身體一切健康也沒什麼後遺症，算是不幸中的大幸。

原PO表示，當時自己也在家中隔離，咳嗽流鼻水的時候抖到不行，心中壓力也是很大，他也透露自己前前後後被插了二次鼻子，不過都是陰性。然而原PO一家的風風雨雨還未結束，他透露爸爸在居家隔離期間，因為出院後病情惡化，在家中吐血，後來匆匆忙忙得到公所許可後才急忙就醫，甚至之後還開刀，等於原PO父母同時都住院，「那時候整個家真的是慘到不行」。

原PO認為，最近這個忽冷忽熱的天氣咳嗽流鼻水真的很正常，而這幾位確診的醫護人員，也是照顧病患才染疫的，「到底有什麼好責怪的？難道要叫那些醫護都罷工嗎？」

他表示，目前的隔離標準就是，跟確診者接觸過才需要居家隔離，一堆人在問這些確診接觸者朋友同事的行蹤幹嘛，雖那些人也是需要暫時自主健康管理，避免外出，免得到時這些確診接觸者真的確診，造成擴散及疫調困難的風險；不過，理論上這些確診接觸者的同事跟朋友，不會知道自己需要自主健康管理，除非當事人有明白告訴近期接觸過的人，但這個又何嘗需要多大的勇氣？

原PO提到自己的隔離經驗，坦言當初都有跟親友、同事說，要他們注意身體狀況，「我當初如果沒有老實跟身邊的朋友講，除了公司的人之外，身邊朋友基本上不會知道我在隔離」。他續指，隔離期間被問到去過哪些地方，他其實也沒辦法記得很清楚，「所謂的疫調也真的沒辦法100%告訴你什麼地方安全不安全，這些事情只有經歷過的人才知道恐慌跟壓力，所以大家只需要做好基本動作，把所有地方都當成有染疫的可能性，口罩戴好、落實消毒、盡量避免去人口密集的室內空間，一切就配合政府防疫措施即可」。

原PO最後呼籲，「整天扯後腿獵巫，對於控制疫情不但一點幫助也沒有，也只會繼續製造對立而已，希望疫情盡快過去，生活可以恢復正常」。而網友們也紛紛給予鼓勵，「拍拍辛苦了」、「台灣加油，希望能撐過不要大爆發，推一個」、「某些人只是想做政治鬥爭而已」、「醫護辛苦了，台灣加油！」

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