屁孩火鍋店大吵大鬧 男子一句話令他們放聲大哭

家長帶小孩到火鍋店用餐時一定要注意，千萬不要讓小孩到處亂跑，以免一不小心撞到店員灑出湯底，小孩因此受傷。有網友近日在網上抱怨稱，自己在火鍋店用餐，隔壁小孩不斷大吵大鬧，到處跑跳，而當店員上豬肉片時，小孩們就問這是什麼肉，原PO趁機報復回答他們一句話，瞬間讓屁孩放聲大哭。

原PO在「爆怨2公社」發文，他說自己在吃火鍋時，旁邊有一桌是媽媽帶著小孩用餐，但小孩們皆不受控制，在餐廳跑來跑去，令他相當不爽，而當店員上菜時，對方小孩問這是什麼肉，他便趁機回答「佩佩豬的肉」，令屁孩嚇到，瞬間放聲大哭。

貼文一出後，網友皆笑翻表示，「很殘忍，但是真的太好笑了」、「還有喜羊羊的肉」、「還有公牛先生跟蘇西的肉哦」、「求小孩心裡陰影以後不吃豬肉了，壞死了，真是幹的太好了」、「3D佩佩豬」、「心裡有陰影了」、「之前帶我女兒去霧台山上玩，看到一個山豬頭掛在門口，女兒一直看，我直接跟她說這是豬爸爸的頭」、「好好笑，我都不敢跟小孩說豬肉是佩佩豬的肉」。