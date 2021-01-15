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水煮健康餐為什麼貴桑桑？網點出主要兩項原因

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友日前在網路上詢問為何水煮便當比一般便當價格要貴，引發熱議。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友日前在網路上詢問為何水煮便當比一般便當價格要貴，引發熱議。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

台灣近年掀起健身養生風，不少人上健身房鍛鍊，讓自己體態更好。人們也比過去更注重健康，飲食漸改為清淡少油的烹飪方式。因此主打「水煮健康」的便當店也有增無減，不過，一名網友日前在網路上發文討論不解為何水煮健康餐的價格比一般便當來的昂貴，此文一出，吸引許多網友前來討論。

一名網友日前在PTT八卦版上發文提出「台北好像越來越多家水煮健康餐，但每一家的價格都是120元起跳，有些還賣到150、180」這比市面上的便當還要貴許多，文中還到水煮健康的飯盒食材也都沒有很豐富，不解為何標示健康就能抬高價格。

許多網友紛紛在文章下方點出原因，「健康無價啊」、「難道你的健康不值這個價錢嗎」、「用錢就能買到健康了，是不是很划算呢」、「應該叫養生餐，真的比隨便亂吃好很多」、「比較新鮮」、「為了健康，值得啦 」、「健康不用代價？」、「賣健身盤子的啊，真的健身的就會自己準備地瓜跟雞胸肉吧」、「你自己買好一點的食材，也是一餐要一百啦」、「健康無價，只賣你200該心懷感激了」、「便當店給你那種廉價蛋白廉價澱粉，當然比較便宜」。

不過有網友更詳細的解答，點出健康水煮餐的食材比許多便當店來的新鮮，「因為不新鮮的食材一吃就知道」、「煮不調味，食材一定要新鮮，你都不知道你平常吃了什麼」、「那種沒有調味的，一但不新鮮就是難吃」、「味變少食材就要很新鮮才好吃，當然貴啊」、「沒調味，不新鮮味道明顯」、「身為廚師回答你：這種沒調味清蒸水煮的東西，食材不就準備烙賽，所以成本自然高」、「食材要用比較好阿，而且水煮健康餐很多都是牛肉，牛肉本來就更貴」、「不能用重口味蓋掉不新鮮的味」。

除此之外，有網友提出是市場經濟的觀點，「沒有調味，東西不新鮮的話，很快就被看破手腳了！還有就是，價格制定是由需求決定的，能賺多少看各家本事，看來應該有好多消費者喜歡，所以那麼多家投入生產，等到哪天競爭對手多了，價格才會下來吧！這就是開放市場經濟」、「訂價策略吧，反正價格市場競爭會決定」。

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