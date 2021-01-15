快訊

德國老媽要退休：「後梅克爾時代」的三男選擇題？

疫情下為澳網還在飛！盧彥勳PO登機照嘆：可能是最後一年了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郵寄物品現在都改跑超商了？網揭這一點郵局完勝

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友日前網路上發問為何大家現在都不愛用郵局寄物品，引發熱議。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名網友日前網路上發問為何大家現在都不愛用郵局寄物品，引發熱議。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

隨著時代的進步，寄收貨品不在需要花大量時間，發達的交通運輸讓人們方便許多。過去想要郵件物品最先想到的都是郵局，但近幾年郵局卻漸漸在沒落，原因何在？一名網友日前在網路上發文透露自己的發現，不解為何大家都不去郵局寄件物品，希望網友們能點出原因，引發熱議。

一名女網友日前在PTT八卦版上以標題「為什麼大家寄東西都不用郵局」發文，表示是否還有人會去郵局寄物品？「現在還有人用郵局寄物品嗎？看到電商都用黑貓宅急便、7-11、family、okmart，就是很少用郵局」，這讓她非常疑惑，並猜測「是因為時間跟一般人上下班時間一樣，不方便請假？」

此文一出，部分網友列出郵局時間就是重要原因，表示「時間是主因沒錯」、「一般郵局五點就下班了，很不方便」、「時間難配合啊」、「便利商店點多又不用管上下班時間」、「現在大家都在上班 ，沒空拿貨 ，超商方便太多了」、「要排很久的隊」、「郵局沒啥效率，抽號碼排隊排到死」。

但也有許多網友認為郵局價格實惠，到貨又快速，「郵局快又便宜」、「郵局送東西不錯，晚上半夜都送比快遞好」、「郵局超便宜，用過就不去黑貓了」、「寄大量東西郵局是首選」、「郵局便宜又不會重壓」、「有時間會去阿，郵局還算便宜」、「郵局很讚，尤其是快捷，速度品質是台灣第一」、「郵局快捷根本猛到爆」。

郵局 電商 超商 便利商店 PTT

延伸閱讀

睽違三年！可愛療癒系「嚕嚕米郵票x日本郵局」再度登場　

郵局領號一按「手指變紅」 真相曝光網笑：太惡意了！

哪個國家是「美食沙漠」去旅遊寧可吃泡麵？網一面倒點名英國

女叫外送尷尬見外送員是前男友 網友一堆風趣留言給安慰

相關新聞

水煮健康餐為什麼貴桑桑？網點出主要兩項原因

台灣近年掀起健身養生風，不少人上健身房鍛鍊，讓自己體態更好。人們也比過去更注重健康，飲食漸改為清淡少油的烹飪方式。因此主打「水煮健康」的便當店也有增無減，不過，一名網友日前在網路上發文討論不解為何水煮健康餐的價格比一般便當來的昂貴，此文一出，吸引許多網友前來討論。

郵寄物品現在都改跑超商了？網揭這一點郵局完勝

隨著時代的進步，寄收貨品不在需要花大量時間，發達的交通運輸讓人們方便許多。過去想要郵件物品最先想到的都是郵局，但近幾年郵局卻漸漸在沒落，原因何在？一名網友日前在網路上發文透露自己的發現，不解為何大家都不去郵局寄件物品，希望網友們能點出原因，引發熱議。

哪個國家是「美食沙漠」去旅遊寧可吃泡麵？網一面倒點名英國

隨著時代的進步，人們到世界各地旅遊，體驗不同文化早已見怪不怪。然而各國人文風情、美食都不盡相同，幾乎各國都有道地的傳統食物，到當地旅遊時非吃不可。不過一名網友日前在網路上以標題「哪個國家根本沒有美食可言」發文認為韓國食物較不多元，是否有國家也根本沒有美食？引發熱議。

他怨母「貢品越拜越多」塞滿屋 網曝關鍵：熟食才難搞！

台灣傳統習俗「拜拜」，除了祈求祖先庇佑外，也有訂定為商家祭拜的日子，意味著祈求生意興隆、事業順利。有網友分享，媽媽每回祭拜的貢品往往多得不像話，也讓他疑惑表示「拜越多是不是生意越好？」

女客遭湯灑要索賠「全桌吃免錢」 店長怒了：歡迎PO網公審

一名女子日前與2名朋友到台北市大安區一家餐酒館吃飯，因為服務生上菜時，不小心將湯灑到該女子身上，造成衣服、褲子濕掉，於是她提出「全桌免費」的要求。由於全桌免錢實在有些獅子大開口，因此遭到店長拒絕，雙方於是爆發口角，店長更歡迎女子「PO網公審」，而女子發上網後，網友更是一面倒的力挺店家。

年收300萬元生活爽爽過？ 過來人曝心酸真相：賺多少根本沒差

賺得多、追求過更好的生活是每個人的願望，但就有網友好奇究竟「年收入300萬元的人，過著什麼樣的生活？」沒想到貼文一出隨即引起網友熱議，但沒想到真相曝光後卻讓人心酸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。