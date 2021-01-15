郵寄物品現在都改跑超商了？網揭這一點郵局完勝

隨著時代的進步，寄收貨品不在需要花大量時間，發達的交通運輸讓人們方便許多。過去想要郵件物品最先想到的都是郵局，但近幾年郵局卻漸漸在沒落，原因何在？一名網友日前在網路上發文透露自己的發現，不解為何大家都不去郵局寄件物品，希望網友們能點出原因，引發熱議。

一名女網友日前在PTT八卦版上以標題「為什麼大家寄東西都不用郵局」發文，表示是否還有人會去郵局寄物品？「現在還有人用郵局寄物品嗎？看到電商都用黑貓宅急便、7-11、family、okmart，就是很少用郵局」，這讓她非常疑惑，並猜測「是因為時間跟一般人上下班時間一樣，不方便請假？」

此文一出，部分網友列出郵局時間就是重要原因，表示「時間是主因沒錯」、「一般郵局五點就下班了，很不方便」、「時間難配合啊」、「便利商店點多又不用管上下班時間」、「現在大家都在上班 ，沒空拿貨 ，超商方便太多了」、「要排很久的隊」、「郵局沒啥效率，抽號碼排隊排到死」。

但也有許多網友認為郵局價格實惠，到貨又快速，「郵局快又便宜」、「郵局送東西不錯，晚上半夜都送比快遞好」、「郵局超便宜，用過就不去黑貓了」、「寄大量東西郵局是首選」、「郵局便宜又不會重壓」、「有時間會去阿，郵局還算便宜」、「郵局很讚，尤其是快捷，速度品質是台灣第一」、「郵局快捷根本猛到爆」。