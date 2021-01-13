快訊

方仰寧接南市警局長 時代力量：一路升官 警暴究責去哪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逛好市多見一工作人員背影 心酸畫面讓她直呼太扯

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多示意圖，非本文所指店家。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
好市多示意圖，非本文所指店家。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

美式大賣場好市多（Costco）的退貨機制常常引起許多話題，原本是體恤消費者的美意，卻常常被一些有心人士「鑽漏洞」，日前有一名高雄的女網友在《Dcard》發文，表示男朋友到好市多買東西，卻看到一名瘦瘦的工作人員推著一車被退貨的報廢商品，而且還是一家四口退的，讓原PO看了大罵這家人「低素質」

原PO寫道之前和男朋友去好市多買生活用品，逛到一半的時候，男朋友示意她注意一名工作人員，她發現這名男性工作人員瘦瘦的，正推著一車的報廢品，男友說「是報廢品沒錯，但是某個家庭用完一次就全部拿回來退的」，這讓原PO聽了很驚訝。

男友接著表示「剛剛看到，好像是四人家庭，而且是連棉花棒那種消耗品都退」，原PO不可置信的問「可以這樣的嗎？」男友無奈地回答「沒辦法…就是因為顧客至上的會員制度，養出了一堆差勁的消費者」。

原PO說這一車商品堆積如小山，感覺很重，有一整袋衛生紙、一整包衛生棉，甚至還有蛋糕、紅酒吃喝剩一半的，讓她覺得超誇張。而這名工作人員吃力的推著這車報廢品，臉顯得相當臭，也讓原PO看了很不捨。

貼文一出引來許多人的大罵，「奧客加貪小便宜，人不要臉，天下無敵」、「可不可以檢舉那家人啊？」、「我以為只有大陸新聞會這樣，沒想到台灣也有這種沒水準的人」、「台灣最醜陋的風景可在Costco一覽無遺」、「有夠浪費，有多少家庭買不起那些東西」、「好扯！怎麼還有臉皮退？」、「社會底層為了貪小便宜選擇當奧客，這種人不在意別人怎麼看他們」。

Dcard 好市多

延伸閱讀

台灣首家好市多在高雄！他曬「創始會員卡」意外曝20年前景象

店員忙補貨！好市多「特價夯品」遭瘋搶 網驚：有人搬一車

好市多神極新品「紅豆麻糬奶油酥」 網曝1個動作更好吃！

餐廳貼牛肉產地來自「好市多」 外國人看傻：Costco獨立了？

相關新聞

逛好市多見一工作人員背影 心酸畫面讓她直呼太扯

美式大賣場好市多（Costco）的退貨機制常常引起許多話題，原本是體恤消費者的美意，卻常常被一些有心人士「鑽漏洞」，日前有一名高雄的女網友在《Dcard》發文，表示男朋友到好市多買東西，卻看到一名瘦瘦的工作人員推著一車被退貨的報廢商品，而且還是一家四口退的，讓原PO看了大罵這家人「低素質」。

若「台灣平地下雪」會期待嗎？ 網友噓爆：災難一籮筐

今年第三波寒流已於11日報到，許多民眾紛紛到山上追雪。一名網友好奇，「若台灣平地下雪，大家會期待嗎？」，可想像成日本下大雪的情況，雪大到要剷雪才能出門，但也可以打雪仗、玩雪球，於是想問問網友們的想法。

「95加滿120元」阿姨硬拗只要50元 網傻眼：民國幾年的事

為了避免加油金額或油品發生爭議，現在加油站都會規定員工在加油前，復誦一次顧客的油品和金額。有網友近期發文抱怨，他表示在幫一位阿姨加油時，對方稱要95加滿，加滿後跳錶金額是120元，對方為此跟他們爭執數小時，聲稱過去95加滿只要50元，令加油站員工相當傻眼。

北部醫院傳醫護染疫 網友不滿「桃園哪是北部」引論戰

中央疫情指揮中心今（12）日下午公布北部某醫院案838、839醫護確診病例，這也是第一起台灣醫師染疫案例，消息一出震驚各界。但有網友將事件重點放在「地區」上，發文問道「桃園是北部嗎？」貼文也引起鄉民們的爭鋒相對。

騎車到學校發現早餐飛了 她怒「不要偷工減料好嗎？」

一日之計在於晨，既然早上這麼重要，那相對於吃早餐，早餐的內容物也很重要。有一女網友一早興匆匆買的早餐，騎車到學校卻發現它不翼而飛，而且遺失過程完全沒發覺，等看到包裝袋才知原因，大罵「不要偷工減料好嗎？」

幫主管訂餐！他不爽外送員繞路晚送「都我被罵」 網譙：怪誰

幫主管訂餐卻沒算好時間，導致用餐時間被延誤，到底是該怪自己點餐時間晚？還是怪外送員太晚送達？一名女外送員表示日前一次接2單遇到「疊單」狀況，公司系統會自動規劃送餐的優先順序，但她卻被其中一位客人責怪，「每次你們遲（到）都是我被罵，到底？」讓原PO相當氣不過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。