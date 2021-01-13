逛好市多見一工作人員背影 心酸畫面讓她直呼太扯

美式大賣場好市多（Costco）的退貨機制常常引起許多話題，原本是體恤消費者的美意，卻常常被一些有心人士「鑽漏洞」，日前有一名高雄的女網友在《Dcard》發文，表示男朋友到好市多買東西，卻看到一名瘦瘦的工作人員推著一車被退貨的報廢商品，而且還是一家四口退的，讓原PO看了大罵這家人「低素質」。

原PO寫道之前和男朋友去好市多買生活用品，逛到一半的時候，男朋友示意她注意一名工作人員，她發現這名男性工作人員瘦瘦的，正推著一車的報廢品，男友說「是報廢品沒錯，但是某個家庭用完一次就全部拿回來退的」，這讓原PO聽了很驚訝。

男友接著表示「剛剛看到，好像是四人家庭，而且是連棉花棒那種消耗品都退」，原PO不可置信的問「可以這樣的嗎？」男友無奈地回答「沒辦法…就是因為顧客至上的會員制度，養出了一堆差勁的消費者」。

原PO說這一車商品堆積如小山，感覺很重，有一整袋衛生紙、一整包衛生棉，甚至還有蛋糕、紅酒吃喝剩一半的，讓她覺得超誇張。而這名工作人員吃力的推著這車報廢品，臉顯得相當臭，也讓原PO看了很不捨。

貼文一出引來許多人的大罵，「奧客加貪小便宜，人不要臉，天下無敵」、「可不可以檢舉那家人啊？」、「我以為只有大陸新聞會這樣，沒想到台灣也有這種沒水準的人」、「台灣最醜陋的風景可在Costco一覽無遺」、「有夠浪費，有多少家庭買不起那些東西」、「好扯！怎麼還有臉皮退？」、「社會底層為了貪小便宜選擇當奧客，這種人不在意別人怎麼看他們」。