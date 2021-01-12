北部醫院傳醫護染疫 網友不滿「桃園哪是北部」引論戰

中央疫情指揮中心今（12）日下午公布北部某醫院案838、839醫護確診病例，這也是第一起台灣醫師染疫案例，消息一出震驚各界。但有網友將事件重點放在「地區」上，發文問道「桃園是北部嗎？」貼文也引起鄉民們的爭鋒相對。

這名網友對於疫情指揮中心和新聞所指的「北部」有些質疑，他說「一早起來一直看到新聞說北部醫院出事，嚇死人，一直在想到時候公布足跡不知道是台北還是新北，結果一看竟然是桃園！桃園就桃園，幹嘛一直講北部！」

對於原PO的疑問，網友們有不同看法，有人諷說「不然桃園是南部嗎？」、「桃園就北部啊，你瞧不起桃園啊」、「不然桃園不在北部喔？」、「只有北市、新北才能算北部喔？桃園不在北部嗎？」、「桃竹苗都算好嗎？」、「桃園當然算北部，又不是說台北」。

還有網友力挺原PO立場，「北部？好的都桃園，不好就北部」、「台北就寫台北，新北也是，桃園就北部，這什麼邏輯？」、「桃園就桃園，還牽拖台北、新北、基隆」、「如果是台北或新北就會直接寫出來了」、「乾脆以後桃竹苗有事都叫北部」、「桃園變成佛地魔？」、「看來以後北部都是講桃園」。

有內行的網友解釋得更詳細，「依交通部來說北部就是北北基桃+新竹、宜蘭，國發會對北部的定義也是北北基桃+新竹、宜蘭，氣象局的話會加上苗栗」。從交通部觀光局官網也明確指出「北部地區包括台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣及新竹市等7個縣市。」