騎車到學校發現早餐飛了 她怒「不要偷工減料好嗎？」

一日之計在於晨，既然早上這麼重要，那相對於吃早餐，早餐的內容物也很重要。有一女網友一早興匆匆買的早餐，騎車到學校卻發現它不翼而飛，而且遺失過程完全沒發覺，等看到包裝袋才知原因，大罵「不要偷工減料好嗎？」

原PO在「爆怨2公社」貼出一張照片，照片中可見一疑似經改裝過的機車左側把手，把手上掛著一個粉紅色塑膠袋，可見袋底有一缺口，袋中空無一物。原PO表示，「騎到學校發現早餐不見了」，心中更大喊「能拜託塑膠袋工廠，不要偷工減料嗎？」

網友在看完照片後，紛紛留言回應「今日最好笑」、「好好笑唷！早餐飛了」、「真的是超級瑪利」、「早餐太重了，要減肥」，有些網友直言說「袋子被早餐割破了，跟塑膠工廠沒關係」、「其實可以自備袋子啊，自備的比較耐用」，更多網友分享說「這只能無語問蒼天，我怎麼這麼倒霉啊」、「林北遇過，豆漿撒了一地」、「也許這個掉了的早餐，救了一個流浪的人」。