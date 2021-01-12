快訊

陳時中公布本土2例部分足跡 星巴克、五金行包含在內

入冬爆院內感染預言成真 陳時中：染疫兩醫護為本土病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹹酥雞店點四樣180太貴？網揭點「這樣蔬菜」變超貴

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友日前至夜市的鹹酥雞攤點4樣炸物180元，讓她直呼好貴。圖擷自臉書
一名女網友日前至夜市的鹹酥雞攤點4樣炸物180元，讓她直呼好貴。圖擷自臉書

鹹酥雞店裡多元化的炸物在台灣享有高人氣，不論當宵夜還是點心都很適合，甚至是許多外國旅客必吃的台灣小吃之一。然而，日前一名女網友發文抱怨自己日前去鹹酥雞店買四樣東西，價格就要180元，讓她覺得不合理，引發熱議。

一名女網友近日在臉書《爆怨2公社》發文表示，近日去夜市購買鹹酥雞當晚餐，只點了玉米筍、魷魚、七里香和波浪薯條四樣，但價格就要180元。原PO在貼文中也說明玉米筍50元、魷魚50元、七里香30元和波浪薯條50元，不但份量少、價格又貴，讓她無法接受，直呼夜市真的越來越貴了。

貼文一出，許多網友在下方討論，「你可以點五十元米血，應該會飽」，「你點的都是高價位東西少的東西，你點米血黑輪就一堆了」，「買個180的米血跟黑輪你就不會嫌少了」，「你點的都單價高量少的東西，下次可以點個2份甜不辣、2份豆干、二片米血、地瓜薯條、銀絲卷，價錢差不多，份量絕對大包」，「可以點180的米血或180的甜不辣，這樣份量會比較多」，「鹹酥雞沒便宜過吧，隨便炸都是100起跳」，「我都吃豬血糕，甜不辣，豆干，180就很大包了」。

但有網友點出「玉米筍」是價位上升的重要原因，「剛剛去全聯，看到一盒玉米筍要45摳了，假如鹹酥雞是給你一盒的話，50元玉米筍，個人覺得不算貴耶」，「今年玉米筍很貴」，「玉米筍成本一盒30元」，「玉米筍批發都27-29了賣50過份嗎？」，「玉米筍漲價了呀」，「玉米筍現在很貴，魷魚50本來就少其實，很正常」，「玉米筍市場現在一包都要40了」，「玉米荀最近漲價了，一盒10根也要30元」，「魷魚現在超貴。玉米筍也是」。

夜市 小吃

延伸閱讀

暖暖包已經變復古商品沒人用？ 網：根本救命神物

影／幼童突衝馬路遭大人一掌打趴在地 網嚇傻：拜託顧好

早餐店急尋女客人！點奶茶卻帶走滷汁 網爆笑：感覺好喝

台灣人愛用iPhone？ 網爆：因為這「原因」

相關新聞

海底撈做美甲竟「意外翻車」 女失望問：只有我遇到？

海底撈除了餐點之外，最有名的就是「川劇變臉」與各式「附加服務」，包括美甲、擦皮鞋、按摩...等等。就有網友慕名前往，卻在使用過美甲服務後感到大為失望，因此上《Dcard》詢問「看大家塗的都很美，只有我的凹凸不平，請問這樣正常嗎？」

鹹酥雞店點四樣180太貴？網揭點「這樣蔬菜」變超貴

鹹酥雞店裡多元化的炸物在台灣享有高人氣，不論當宵夜還是點心都很適合，甚至是許多外國旅客必吃的台灣小吃之一。然而，日前一名女網友發文抱怨自己日前去鹹酥雞店買四樣東西，價格就要180元，讓她覺得不合理，引發熱議。

出入口被擋道！工人怒派「怪手」幫移車 網看傻：該賠記得賠

駕駛找停車位除了要選方便停泊的位置，也要記得切勿擋道。近來，一段發布在抖音的影片引起網友熱議，影片中一輛白色轎車停在路邊卻疑似擋到工地出入口，影響工地出入作業，引起工地人員不滿，於是派出怪手用強硬手段幫車主「移」車，影片曝光後讓網友全看傻眼。

全聯也能叫外送到家！她讚「時代進步」網點心酸真相

外送好方便！知名連鎖超市全聯福利中心從1月8日起推出外送服務，攜手外送平台Uber Eats，最快30分鐘就能幫消費者把食材雜貨送到家，網友也讚嘆「時代真的進步了」，不用出門就能送到家，加上現在有優惠，菜錢省了不少，但有人也發現心酸真相「目前只有雙北有」。

耳機忘在早餐店！老闆幫保管苦等2個月 失主感動用新台幣報復

今（11）日一名網友去早餐店用餐，結果意外失而復得「消失2個多月」的藍芽耳機，而幫他收起來的正是早餐店老闆，對方表示「我一直在等你回來」，讓他聽了感動直呼「這只能用新台幣報復一下」。

拿關東煮夾子害「47顆茶葉蛋」報廢 超商店員曝原因掀共鳴

許多人到便利商店買茶葉蛋或關東煮時，可能不注意就發生拿錯夾子的情況，對此一名超商女店員發文呼籲，千萬別搞錯食品夾子，因為會害食物臭酸壞掉，她也解釋食物變質的原因，貼文掀起廣大超商店員的共鳴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。