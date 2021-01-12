鹹酥雞店點四樣180太貴？網揭點「這樣蔬菜」變超貴

鹹酥雞店裡多元化的炸物在台灣享有高人氣，不論當宵夜還是點心都很適合，甚至是許多外國旅客必吃的台灣小吃之一。然而，日前一名女網友發文抱怨自己日前去鹹酥雞店買四樣東西，價格就要180元，讓她覺得不合理，引發熱議。

一名女網友近日在臉書《爆怨2公社》發文表示，近日去夜市購買鹹酥雞當晚餐，只點了玉米筍、魷魚、七里香和波浪薯條四樣，但價格就要180元。原PO在貼文中也說明玉米筍50元、魷魚50元、七里香30元和波浪薯條50元，不但份量少、價格又貴，讓她無法接受，直呼夜市真的越來越貴了。

貼文一出，許多網友在下方討論，「你可以點五十元米血，應該會飽」，「你點的都是高價位東西少的東西，你點米血黑輪就一堆了」，「買個180的米血跟黑輪你就不會嫌少了」，「你點的都單價高量少的東西，下次可以點個2份甜不辣、2份豆干、二片米血、地瓜薯條、銀絲卷，價錢差不多，份量絕對大包」，「可以點180的米血或180的甜不辣，這樣份量會比較多」，「鹹酥雞沒便宜過吧，隨便炸都是100起跳」，「我都吃豬血糕，甜不辣，豆干，180就很大包了」。

但有網友點出「玉米筍」是價位上升的重要原因，「剛剛去全聯，看到一盒玉米筍要45摳了，假如鹹酥雞是給你一盒的話，50元玉米筍，個人覺得不算貴耶」，「今年玉米筍很貴」，「玉米筍成本一盒30元」，「玉米筍批發都27-29了賣50過份嗎？」，「玉米筍漲價了呀」，「玉米筍現在很貴，魷魚50本來就少其實，很正常」，「玉米筍市場現在一包都要40了」，「玉米荀最近漲價了，一盒10根也要30元」，「魷魚現在超貴。玉米筍也是」。