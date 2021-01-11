拿關東煮夾子害「47顆茶葉蛋」報廢 超商店員曝原因掀共鳴

許多人到便利商店買茶葉蛋或關東煮時，可能不注意就發生拿錯夾子的情況，對此一名超商女店員發文呼籲，千萬別搞錯食品夾子，因為會害食物臭酸壞掉，她也解釋食物變質的原因，貼文掀起廣大超商店員的共鳴。

原PO在臉書社團「爆怨公社」，貼出照片寫道「拜託各大連鎖超商的客人，夾食品的時候稍微注意一下，所有食品都有專屬的夾子，拿關東煮的夾子去夾茶葉蛋，下場就是整鍋報廢，這邊總共有47顆茶葉蛋」，雖然造成不必要的浪費，為了顧客的食安問題，還是得丟掉處理。

針對大家好奇夾子為何不能通用，原PO更新回應，「茶葉蛋無油且處在保溫和加熱的狀態，一旦遇到油重複加熱，熱氣會加速變質，過不久就會變酸、變臭」。

貼文引起廣大迴響，眾人紛紛留言回應，「有些人就文盲，還看過有拿夾熱狗的去夾茶葉蛋」、「以為是自助餐，一個夾子可以什麼都夾」、「身為萊爾富店員的我有感」、「有些客人的智商你很難跟他解釋，我還遇過拿關東煮湯匙，給我撈茶葉蛋湯汁」、「有些客人智商老是歸零」。

此外也有人建議原PO，「陳列可以改一下，把原本靠在一起，改成在對立面或斜對角分開，要夾關東煮來這邊夾，要夾茶葉蛋去對面夾，錯開就不會誤夾」。