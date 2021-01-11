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蹲式馬桶用手還用腳沖水？網友驚：原來我髒了18年！
公廁的蹲式馬桶設有充水閥，位置比坐式馬桶低得多，而且做成握桿狀，正確使用方式應該是用手押。有網友詢問大家都是乖乖用手押還是用腳踩，大多數人認為很髒所以都用腳踩。
一名女網友在Dcard發文，PO出一張公廁蹲式馬桶充水閥的照片，她認為這個在膝蓋左右的高度相當尷尬，詢問大家都是用腳還是用手去壓。
大多數網友表示用腳踩：「我覺得很髒所以都用腳」、「如果沒標示就用腳，有標示就用手包衛生紙壓」、「用腳比較好沖，那個很硬」、「蹲式的一律用腳」、「想想用腳的人還踩了沾到排泄物的地板，你還敢用手嗎？」。
但也有少數網友說會用手：「我都乖乖用手」、「原來我髒了18年」、「彎腰用手按，然後水力太強沖到臉過…」、「小學女校長升旗時還宣導用手！說不要這麼自私用腳踩，下一個人使用很髒」。
有網友PO出兩種不同沖水閥的蹲式馬桶圖片，一種有大小號兩個沖水閥，屬於手押式；另一種金屬踏板做得比較平且低，屬於腳踏式。以原PO貼出的照片來看，應屬於手押式的馬桶。
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