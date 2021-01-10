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台北人吃飯「這舉動」她驚呼真有錢 網轟：根本看人
從吃東西也可以看出一個人有不有錢？就有一名網友PO文表示，自己和台北朋友出去吃飯，發現對方只要吃到不喜歡的食物，就會直接不吃，讓原PO忍不住直呼「台北人好有錢，吃東西不喜歡就倒掉」，引發網友熱烈討論。
該名網友在PTT發文表示，「跟台北人出去吃東西，結果對方吃一口嫌東嫌西，直接拿去垃圾桶倒掉；跟另一群台北人出去，也是吃一口不喜歡就不吃」。此外，原PO還提到，「香蕉也是有點黑就整根丟掉，挑食也很嚴重，常常吃漢堡挑掉洋蔥」，讓她不禁喊「感覺台北人真有錢！可以這樣浪費」。
文章曝光後掀起熱議，有網友留言表示「不喜歡的東西當然挑掉啊，花錢買東西吃得那麼痛苦幹嘛」、「有些東西，真的爛到值得倒掉」、「不好吃還要逼人吃完是什麼小組長心態」、「又不是沒有其他的選擇，吃到不合胃口的，當然就換吃別的東西試試啊」。
但也有網友認為「這才不是有錢，是沒有珍惜食物」、「根本看人，台北人也有不浪費的」、「可能妳遇到的人比較奢侈」、「這頂多叫嬌生慣養，但都會區真的很多這種人，不一定是很有錢，但是每個都像在無菌室裡面關到十八歲才出來似的」。
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