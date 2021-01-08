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影／幼童突衝馬路遭大人一掌打趴在地 網嚇傻：拜託顧好

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友日前在臉書上發影片，只見一名孩童突衝出馬路，嚇壞眾人。圖擷自臉書
一名女網友日前在臉書上發影片，只見一名孩童突衝出馬路，嚇壞眾人。圖擷自臉書

孩童出門在外，須隨時注意，畢竟出外事事難以預測，如一不小心，可能造成無法挽回的後果。日前一名女網友在網路上傳一段影片，只見一名孩童突衝出馬路中央，過幾秒後大人才拉回路邊，且被打趴在地。

一名女網友日前在臉書社團「爆廢公社公開版」上傳一段行車紀錄器影像並表示，「拜託家長顧好小小孩好嗎？誇張」，原po說如果行車的人一個不注意有可能會威脅到孩童生命，並說明放上影片是提醒用路人及家長，而不是要公審這位家長。

片中一位身穿綠色外套的兒童突然衝到馬路中央，嚇壞許多行車民眾，紛紛放慢行車的速度。過沒多久一名身穿黑色上衣的婦人伸出手用力把該兒童打回路邊，卻導致孩子在行駛的機車面前重摔在地，沒想到孩童跌倒後還繼續打他，也沒有協助扶起，任他在地上掙扎爬起。

貼文下方網友一面倒的譴責該孩童的家長，「這人有事嗎？不趕快把小孩抱起來。還打他，小孩飛出去差點碰到機車排氣管」、「這家長也做的太掉漆了吧，明明自己問題比較大，打小孩是有用？」、「自己不牽好還把小孩當眾打趴，這家長很差勁！又不是小學生還那麼小哪會懂」、「說真的，自己有個快兩歲跟影片差不多的孩子，他根本不懂馬路多危險好嗎？」、「小孩是難控制，但是媽媽在馬路上還是要有警覺性」、「發生憾事再來哭都來不及了，小孩牽好很困難嗎？」。

爆廢公社 行車記錄器

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