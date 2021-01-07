他分析鴨肉店「拖餐」有理？ 網曝2原因：反正客人會怪外送員

日前台中「富王鴨肉店」辱罵女外送員事件引起外界議論，紛紛狂刷該店家的Google評論1星負評。然而，就有一名網友好奇為何該店家要「拖餐」？他認為，或許是外送員點單都需現場製作，而後方客人卻能簡單製作供餐，因此才被「拖餐」。而網友們聽完他的想法後，也紛紛整理出店家拖單的2大理由。

一名網友在PTT八卦版發文問到，「店家拖餐有什麼好處？」他認為除了店家惡意整外送員，否則素昧平生何必拖單。原PO也推測，或許是當時外送員點單剛好都是需現炸，或現場製作的餐點，而排在外送員後方的客人則剛好都點簡單製作的餐點。

原PO提出有趣的比喻，就像是去八方雲集點鍋貼，後面客人只點玉米濃湯，或是去牛排館點豬排，後面客人點了1分熟的牛排，「所以店家有可能真的有幫外送員弄餐點，只是真的要等比較久」，但原PO也認為店家老闆語出不理性話語是另一議題，並非在替他說話。

許多網友看完原PO的意見後，紛紛留言指出「外送平台抽成多」所以才拖單，「覺得被賺3成心裡不平衡，你的晚點出」、「外送的賺最少，賺最多的優先啊」、「因為外送平台有抽30%吧」、「賣現場客人賺100元，外送平台只賺70元」、「社會講錢的啦！誰跟你講好處」、「外送平台抽成高，沒賣也沒差，當然先做現場的」。

也有其他網友認為「內用與外送的等待時間感受度不同」，有人就表示「因為上菜慢，在店裡的客人以後就不會來了」、「外送拖餐，點的人也不知道店內到底是什麼情形」、「內用等待有感，外送客人等待是正常的，而且外送員晚到的原因很多，不知道怪誰，所以會先怪外送員」。